С начала года по указу №240 заключено более 2,1 тыс. договоров на индивидуальное строительство

15 августа, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси с начала года по указу №240 заключено более 2,1 тыс. договоров на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Касательно индивидуального жилищного строительства, с начала года, по состоянию на 9 августа, количество заключенных кредитных договоров по указу №240 (об адресном субсидировании в жилищном строительстве. - Прим. БЕЛТА.) составило 2 тыс. 143. Сумма открытых кредитных линий по этим договорам - около Br120 млн", - сказал Александр Авраменко.

В Беларуси в текущем году запланировано строительство 1 млн 484 тыс. кв.м индивидуального жилья, уже введено 756,1 тыс. кв.м.

Указ №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве вступил в силу 6 августа 2017 года. Государственные субсидии предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам. Получателями субсидий могут быть все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом №13 от 6 января 2012 года.-0-