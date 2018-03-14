14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С помощью общенациональной детской линии в 2017 году предотвращены три попытки самоубийства. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения Ольга Литвинова, передает корреспондент БЕЛТА.
Психиатрическая специализированная служба не только принимает звонки и консультирует клиентов, но и спасает жизни. "За прошлый год было три случая, когда мы совместно с органами правопорядка предотвратили самоубийства несовершеннолетних. Это была серьезная командная работа службы, сотрудников милиции и родителей. Двоих мы, можно сказать, снимали с крыши, действия третьего ребенка предотвращали другими способами", - рассказала Ольга Литвинова.
Кроме общенациональной телефонной линии существует и городской телефон доверия. По словам детского психиатра, в год на этот телефон поступает 4-6 тыс. звонков. Служба дает информацию о том, куда и с какого возраста пострадавший может обратиться, объясняет, как оказывается помощь, напоминает, что помощь может быть оказана анонимно.
Ольга Литвинова она отметила, что лучший способ защитить ребенка от насилия - вооружить его знаниями о том, что такое насилие, как противодействовать ему, где можно получить помощь. "Естественно, вооружая детей, нельзя не вооружить знаниями и взрослых. Только через образование взрослых - родителей, педагогов, медиков - мы можем помогать детям", - заключила детский психиатр.-0-
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