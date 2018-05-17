С развитием информационных технологий в судопроизводстве нужно обеспечить защиту персональных данных - ВС

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С развитием информационных технологий и внедрением их в судопроизводство необходимо обеспечить защиту персональных данных людей. Об этом сегодня журналистам заявил первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович перед началом VI Международной научно-практической конференции "Информационные технологии и право (Правовая информатизация - 2018)", передает корреспондент БЕЛТА.

"С развитием информационных технологий и проникновением их в судопроизводство необходимо обеспечивать соответствие законодательства, которое регламентирует защиту персональных данных людей, чтобы оно адекватно отвечало на вызовы, которые несет в себе глобальная информатизация", - сказал Валерий Калинкович.

Он отметил, что речь в этом случае идет о несанкционированном и неконтролируемом использовании персональных данных об участниках процесса, о существе судебных споров, различных подробностей, которые иногда неизбежно приходится исследовать в ходе судебных разбирательств. "Мы имеем дело с достаточно тонкой сферой, где обнародование персональных данных людей или каких-то частностей личной жизни может иметь последствия. В этой сфере необходимы дополнительные нормативные регулирования и упорядочивание подобного рода деятельности", - подчеркнул первый заместитель председателя Верховного суда.

Эта тема будет рассматриваться на конференции как один из вопросов дальнейшего перехода к электронному судопроизводству. "Мы рассматриваем сегодня возможности расширения использования аудио- и видеофиксации хода судебных разбирательств и ухода от бумажных протоколов судебного заседания. Также мы изучаем любые возможности по расширению путей информирования общества о деятельности судов и, конечно, облегчения жизни тем, кто желает обратиться за судебной защитой", - заключил Валерий Калинкович.

VI Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии и право (Правовая информатизация - 2018)" проходит в Национальной библиотеке. В мероприятии принимают участие представители государственных органов и организаций Беларуси и зарубежных стран, международных организаций, общественных объединений, научные работники, профессорско-преподавательский состав учреждений образования, аспиранты, соискатели, специалисты в сфере юриспруденции и информатизации, библиотечного дела. Участники конференции обсуждают актуальные вопросы развития информатизации правовой сферы в Беларуси и за рубежом, в том числе правовой информатизации и информатизации судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, исполнения судебных решений. Также рассматривают национальный и зарубежный опыт в сфере обеспечения доступа граждан к правовой информации. Организаторами мероприятия выступают Национальный центр правовой информации Беларуси, Верховный суд, Министерство юстиции, Белорусская республиканская коллегия адвокатов, Белорусская нотариальная палата и Национальная библиотека Беларуси.-0-