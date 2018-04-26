С воскресенья в Беларуси установится теплая погода

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия в Беларуси с воскресенья обусловят теплые воздушные массы: установится теплая погода. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Влажные прохладные и неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря еще в пятницу будут формировать погоду в Беларуси, поэтому 27 апреля ночью местами, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер прогнозируется западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, по югу - до плюс 9 градусов, днем будет 11-17 градусов тепла.

28 апреля, в субботу, атмосферное давление продолжит расти и погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в дневные часы по северо-западу скажется влияние атмосферного фронта. При такой синоптической ситуации ожидается преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северо-западных районах республики возможны небольшие кратковременные дожди, в отдельных местах с грозами. Ветер будет западный, днем с переходом на южный. Ночью ветер прогнозируется слабый, днем умеренный. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью будет от 2 до 7 градусов тепла, днем - плюс 14-20 градусов, по юго-западу - до 24 градусов.

"С воскресенья ситуация изменится. Погодные условия в нашей стране обусловят теплые воздушные массы, перемещающиеся с юго-запада Европы. Установится теплая погода, - рассказали в Белгидромете. - В воскресенье местами пройдут короткие летние дожди под аккомпанемент гроз". Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17-23 градусов, по югу - до 24-27 градусов.

В понедельник фронтальный раздел принесет во многие районы кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, по югу - до плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов, по югу - до 27 градусов.

По предварительному прогнозу, в первых числах мая сохранится теплая погода, добавили в Белгидромете.-0-

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