17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самого эрудированного знатока среди белорусских школьников определят в телеэфире. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

С 28 апреля по субботам в эфире "Беларусь 1" у зрителей появится возможность узнать, кто будет признан самым эрудированным знатоком среди учеников каждой параллели средней и старшей школы. Генеральный продюсерский центр медиахолдинга подготовил суперфинальные игры интеллектуального шоу "Я знаю!".

Совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства образования вышел на финишную прямую. В ходе шоу-викторины были определены самые знающие, находчивые и инициативные школьники 5-11 классов. Теперь победители первых выпусков программы "Я знаю!" и финалисты, набравшие наибольшее количество баллов, сразятся в решающих раундах. Для каждой параллели будет проведен свой суперфинал, и зрители смогут оценить знания участников в семи выпусках программы.

Авторы проекта подготовили еще более сложные, более занимательные и креативные задания, для решения которых "знайкам" пригодятся не только сведения из школьной программы, но и общая эрудиция, логическое мышление и повышенная внимательность.

Как всегда, задавать вопросы участникам, шутить и разряжать обстановку на съемочной площадке будет ведущий проекта Георгий Колдун, а общаться с наставниками школьников в непринужденной атмосфере в "учительской" будет Дмитрий Новик. Георгий еще ближе познакомит зрителей с биографией участников и узнает, как изменилась их судьба после победы в первой игре проекта "Я знаю!", а Дмитрий попробует успокоить педагогов, которые по обыкновению будут волноваться и переживать за своих подопечных. Руководители интеллектуальных клубов и кружков, педагоги-организаторы, школьные учителя, многие из которых приходятся еще и родителями участникам, провели тщательную подготовку детей к интеллектуальному конкурсу и теперь вместе с группами поддержки будут болеть за своих юных представителей в суперфинале телевизионного шоу.

По итогам игр будут определены семь победителей из каждой заявленной параллели. Победителей суперфиналов ожидают дипломы и ценные подарки не только личного характера, но и для всего класса школы, откуда сам участник, а в решающих выпусках проекта сойдутся учащиеся из всех регионов Беларуси.

Первый суперфинал интеллектуальной программы "Я знаю!" зрители канала "Беларусь 1" увидят 28 апреля в 13.50. -0-