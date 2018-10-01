Самого удачливого покупателя в этот вторник определит популярный белорусский певец Алексей Хлестов!

Самые сильные эмоции можно описать множеством слов: "Великолепно!", "Замечательно!", "Супер!"… Слов много, но тот восторг, который каждый вторник испытывают победители игры
Игра
А вы уже готовы испытать восторг? Что вы скажете или почувствуете, если вам позвонят из студии игры и сообщат о выигрыше квартиры в Минске? Этот приз действительно внушительный: просторная и светлая квартира расположена в столичном районе Сухарево по улице Академика Карского, 8. Инфраструктура района, где располагается "дом удачи", удовлетворяет все потребности современного горожанина: здесь и школы, и новая поликлиника, и развитое транспортное сообщение, и крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. Великолепно!
А как бы вы отреагировали на новость о выигрыше большого, стильного и очень красивого автомобиля "Джили Атлас" прямо из салона? Уже 2 октября сразу пять таких машин найдут своих владельцев. Замечательно!
Кроме того, еще более 20 000 денежных призов разлетятся по всей стране! Супер!
Розыгрыш призов 88-го тура игры
На сайте
Но это еще не все! С понедельника стартовал и новый, 89-й тур, с новыми шикарными призами, среди которых столичная квартира и пятерка великолепных авто! Кстати, на этот раз игра отправится на гастроли – розыгрыш призов состоится в Могилеве. Так что если в столице вам не везло – может быть, повезет в новом городе? Попробовать стоит, свидание с удачей назначено на четверг, 11 октября. Претендовать на призы будут все игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт", "Брусничка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" на этой неделе, с 1 по 7 октября.
И, конечно, за каждые 15 рублей в чеке с применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" вы также получите Бонстика из пятой коллекции "Легенды и мифы Беларуси". Акция продлена только до 7 октября, так что коллекционерам стоит поторопиться!
Совершайте нужные покупки, собирайте Бонстиков, получайте игровые коды… И будьте готовы к ярким эмоциям! Быть может, именно вы во вторник услышите в трубке своего телефона заветные слова "Поздравляем, вы выиграли!"
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