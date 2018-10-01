Самого удачливого покупателя в этот вторник определит популярный белорусский певец Алексей Хлестов!

Самые сильные эмоции можно описать множеством слов: "Великолепно!", "Замечательно!", "Супер!"… Слов много, но тот восторг, который каждый вторник испытывают победители игры "Удача в придачу!" , все равно трудно передать. Представьте себе: за обычные покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка" или в гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с "товаром удачи" и применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты можно стать обладателем собственной квартиры в Минске, стильного автомобиля или денежных призов!

Игра "Удача в придачу!" еженедельно дарит непередаваемые эмоции: уже во вторник, 2 октября, после розыгрыша 88-го тура во всех уголках страны прозвучит радостное "Ура!". А больше всех радоваться будет, конечно же, тот счастливчик, которому достанется столичная квартира. Кстати, определит самого удачливого покупателя популярный белорусский певец – Алексей Хлестов!

Вот это да! Обычные покупки могут принести невероятный выигрыш: столичную квартиру!

А вы уже готовы испытать восторг? Что вы скажете или почувствуете, если вам позвонят из студии игры и сообщат о выигрыше квартиры в Минске? Этот приз действительно внушительный: просторная и светлая квартира расположена в столичном районе Сухарево по улице Академика Карского, 8. Инфраструктура района, где располагается "дом удачи", удовлетворяет все потребности современного горожанина: здесь и школы, и новая поликлиника, и развитое транспортное сообщение, и крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. Великолепно!

А как бы вы отреагировали на новость о выигрыше большого, стильного и очень красивого автомобиля "Джили Атлас" прямо из салона? Уже 2 октября сразу пять таких машин найдут своих владельцев. Замечательно!

Кроме того, еще более 20 000 денежных призов разлетятся по всей стране! Супер!

Дух захватывает! Присоединяйтесь к игре: условия простые, а выигрыши – шикарные!

Розыгрыш призов 88-го тура игры "Удача в придачу!" состоится 2 октября в 18:20 в студии игры в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8. Но если у вас не получится приехать в студию – не беда: следить за ходом событий можно в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" до начала розыгрыша будет размещен список всех зарегистрированных участников 88-го тура и их игровых кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же можно будет найти список всех победителей.

Но это еще не все! С понедельника стартовал и новый, 89-й тур, с новыми шикарными призами, среди которых столичная квартира и пятерка великолепных авто! Кстати, на этот раз игра отправится на гастроли – розыгрыш призов состоится в Могилеве. Так что если в столице вам не везло – может быть, повезет в новом городе? Попробовать стоит, свидание с удачей назначено на четверг, 11 октября. Претендовать на призы будут все игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт", "Брусничка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" на этой неделе, с 1 по 7 октября.

Как здорово! Бонстики с нами до 7 октября!

И, конечно, за каждые 15 рублей в чеке с применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" вы также получите Бонстика из пятой коллекции "Легенды и мифы Беларуси". Акция продлена только до 7 октября, так что коллекционерам стоит поторопиться!

Совершайте нужные покупки, собирайте Бонстиков, получайте игровые коды… И будьте готовы к ярким эмоциям! Быть может, именно вы во вторник услышите в трубке своего телефона заветные слова "Поздравляем, вы выиграли!"

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