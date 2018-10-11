Самолет "Аэрофлота" вылетит из Минска с 9-часовым опозданием

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетит из Минска почти с 9-часовым опозданием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию онлайн-табло Национального аэропорта Минск.

Речь идет о рейсе SU1841, который должен был вылететь в Москву (аэропорт Шереметьево) в 15:45. Вылет борта назначен на 0:30 12 октября. Регистрация пассажиров завершена. -0-