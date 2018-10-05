Самолет "Аэрофлота" вылетит из Минска с шестичасовым опозданием

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетит из Минска с шестичасовым опозданием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию онлайн-табло Национального аэропорта Минск.

Рейс SU1835 должен был вылететь сегодня из Минска в Москву (аэропорт Шереметьево) в 5.55. Сейчас идет регистрация пассажиров, вылет назначен на 12.00.-0-