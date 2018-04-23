Самую талантливую студентку выберут в Минске 27 апреля

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одиннадцать представительниц учреждений высшего образования страны примут участие в белорусском финале XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2018", который пройдет в Минске 27 апреля, сообщил БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Туронок.

Во время конкурсных испытаний девушки продемонстрируют сценическую культуру, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грацию, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство. В театрально-хореографической зарисовке "Вясковыя замалёўкі" участницы финала в национальных костюмах своего региона будут водить хороводы. Модные сеты и стильные луки с традиционными белорусскими символами участницы конкурса представят, демонстрируя коллекцию "Шлях да Беларусi" белорусского дизайнера Анастасии Фалькович. Современные молодежные образы финалисток можно будет запечатлеть во время дефиле "Сталічныя штучкі" и "Прыгажунi Вясны". В рамках интеллектуального тура в этом году участницам конкурса предстоит придумать "Новы брэнд маёй краiны", презентовав его жюри и зрителям.

Традиционно пользователи интернета смогут определить победительницу в дополнительной номинации "Королева Весна ONLINE". Отдать свой голос за понравившуюся конкурсантку может любой желающий в группах "Молодежь Беларуси", "Знамя юности", "Королева Весна" социальной сети "ВКонтакте". Голосование будет открыто с 24 по 27 апреля включительно.

Обладательницы титулов "Королева Весна Беларуси - 2018", "Первая вице-королева Весна" и "Вторая вице-королева Весна" представят страну в финале международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2018", который пройдет в июне в Беларуси.

Организаторами белорусского финала конкурса выступают БРСМ, Министерство образования, Национальная школа красоты. Конкурс проводится при поддержке государственных и частных структур, общественных и творческих организаций. Мероприятие проходит с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества, сохранения культуры, традиций и обычаев народов стран - участниц проекта.-0-