Самый большой джекпот в истории Беларуси!

Более 2 150 000 рублей может выиграть счастливчик, который угадает все шесть чисел выигрышной комбинации в тираже "Спортлото 6 из 49" .

Никогда ранее в нашей стране не разыгрывалась такая огромная сумма денег. Всего за три с половиной года джекпот "Спортлото 6 из 49" достиг отметки в 2 000 000 рублей, а затем в течение трех недель преодолел новый рубеж и стал самым большим джекпотом в истории Беларуси.

Зоя Васильевна из Витебска, ставшая 87 игроком за время существования игры, угадавшим 5 из 6 заветных цифр, выиграла 14 июня в 550 тираже "Спортлото 6 из 49" более 8 120 рублей! Однако наша победительница не собирается останавливаться на достигнутом и при поддержке своей семьи намерена вернуться за джекпотом в самое ближайшее время.

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 422 000 рублей! 150 394 рублей разделили игроки "БЛИЦ" , 105 875 рублей было выиграно в "КЕНО" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил около 40 000 рублей. Победители "Спортлото 6 из 49" выиграли более 95 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - 26 825 рублей!

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