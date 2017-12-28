Самый лучший подарок. Накануне Нового года "Евроопт" открыл свой 500-й торговый объект в стране! Юбилейным стал новенький супермаркет в городском поселке Октябрьский на Гомельщине

Безусловно, торговый объект, который стал 500-й звездочкой в ярком созвездии сети "Евроопт", - приятное и важное событие. И для компании, и для покупателей, каждый день приобретающих необходимые им товары в магазинах крупнейшего белорусского ретейлера. Ведь как свидетельствует статистика, каждый день в магазинах "Евроопт" совершают покупки от 900 тыс. до 1 млн белорусов по всей стране! Об этом рассказал генеральный директор сети "Евроопт" Андрей Зубков.

Генеральный директор сети "Евроопт" Андрей Зубков: "Весь ассортимент качественных товаров столичных супермаркетов и по приемлемым ценам должен быть доступен каждому жителю Беларуси, в каком бы населенном пункте он ни проживал".

При этом руководитель компании добавил, что 500-й магазин - не конечная остановка, а всего лишь полустанок на пути дальнейшего продвижения брендов "Евроопт" и "Бруснічка" в белорусские регионы. "Мы постоянно говорим, что весь ассортимент качественных товаров столичных супермаркетов и по приемлемым ценам должен быть доступен каждому жителю Беларуси, в каком бы населенном пункте он ни проживал. И "Евроопт" стремится к тому, чтобы предложить современный торговый сервис покупателям не только городов, но и всех деревень страны. В следующем году мы обязательно продолжим эту работу. Наш курс - белорусская глубинка, большинство жителей которой еще не имеют возможности в любой момент приобрести необходимые им товары в своей же деревне, в своем магазине", - подчеркнул Андрей Зубков.

Супермаркет в Октябрьском - юбилейный. Но не только этот факт сделал открытие знаковым и привлек такое внимание. К моменту торжественного перерезания красной ленточки на крыльце магазина собралось несколько сот потенциальных покупателей, с нетерпением ожидавших долгожданного момента. Для местных жителей этот ажиотаж не стал удивительным, а вот для остальных требует некоторых объяснений.

Жители Октябрьского и соседних населенных пунктов с нетерпением ждали открытия первого в районе супермаркета "Евроопт".

Дело в том, что Октябрьский, или Октябрь (так для краткости именуют здесь городской поселок) - как раз та самая глубинка, о которой говорил Андрей Зубков. Этот край всегда отличался особыми людьми и особым уединением.

Много лет с тех пор минуло, асфальтовые дороги из соседних городов проложены, газ проведен, но уединенность района никуда не исчезла. Жителей в самом райцентре - меньше 7 тыс., со всеми деревнями - нет и 17 тыс. Из торговых объектов - несколько киосков-павильонов у гостиницы и фирменный магазинчик одного известного на Гомельщине СПК. Универсам, магазины "у милиции", "на Набережной", "за речкой"… Не удивительно, что днем большого шопинга здесь считается пятница - именно в этот день съезжаются в Октябрь торговцы со всей области, и на базаре собирается весь район. Ассортимент, скажем прямо, ограниченный, а цены… У жителей Октябрьского хватает родственников в крупных городах страны, и цены там они прекрасно знают!

Впрочем, есть и альтернатива, которой жители района тоже успешно пользовались, - магазины соседних городов. Всего 75 км до Светлогорска, 80 - до Бобруйска, но туда удобнее добираться дизель-поездом. Если что-то серьезное нужно - 220 км до Гомеля и 200 км до Минска. В столице уже точно найдешь все, что только душа пожелает! Только ездить далековато…

Так что не удивительно, что появление супермаркета торговой сети "Евроопт", дисконтные карты которой, к слову, уже есть у многих жителей района, стало здесь настоящим событием года!

Теперь не придется ехать за много километров в поисках нужных товаров! Все, что нужно, можно купить в родном Октябрьском!

Даже внешне супермаркет разительно отличается от общей архитектуры городского поселка. Цвет, стекло, форма - здесь раньше так не строили! Торговый объект - типовой, какие "Евроопт" возвел уже в целом ряде районных центров: так называемый тысячник. Общая площадь - чуть больше тысячи "квадратов", а торговая - 603 кв. м. В зале 6 касс, так что с очередями проблем не будет. Ассортимент на момент открытия составил почти 7,5 тыс. товарных позиций! Здесь предложено ровно такое же количество разнообразных товаров, как и в любом столичном супермаркете! И по тем же ценам и с теми же акциями. Теперь играть в "Удача в придачу!" и собирать Бонстиков жители Октября будут дома, в собственном магазине!

Ассортимент супермаркета насчитывает почти 7,5 тыс. товарных позиций! Новогодний стол у жителей района будет роскошным!

Конечно, в новом супермаркете широко представлена и продукция собственного производства сети "Евроопт". Здесь есть участок допекания, гриль, предложен широкий выбор мясных полуфабрикатов. Запах свежей выпечки, еще горячей и такой ароматной, заставляет сердца сладкоежек биться учащенно! А сколько фруктов, овощей, морепродуктов, детского питания, бакалеи, товаров промышленной группы… И все это можно приобрести отныне в одном месте и в любое время ежедневно с 9.00 до 22.00! При этом магазин просто красив, а товары расположены в современных холодильниках, ярко освещенных витринах со всеми необходимыми температурными режимами, на удобных полках и стеллажах. Не отличить от минских торговых объектов! Это как раз тот стандарт качества и основательности, которые "Евроопт" стремится транслировать в белорусскую глубинку!

Каждый может найти в новом магазине все необходимое – и по выгодным ценам!

И еще одно наблюдение. У торгового центра, который расположился на главном перекрестке с единственным в городке светофором, - парковка на 93 автомобиля плюс 6 мест специально для автовладельцев с ограниченными физическими возможностями. Больше половины на момент открытия были заняты машинами с региональными "тройками" на номерах, а значит, супермаркет станет любимым местом покупок не только для жителей самого Октября, но и многих окрестных деревень…

Наконец, последняя важная цифра - новые рабочие места благодаря супермаркету "Евроопт" в Октябрьском районе получили 52 человека. Можно даже не объяснять, насколько это важно.

Работу в торговом объекте в Октябрьском получили более 50 местных жителей.

Впрочем, об экономической и социальной составляющих прихода в район крупнейшей белорусской торговой сети на открытии рассказал председатель Октябрьского райисполкома Виктор Полуянов:

- Для городского поселка Октябрьский - это большое знаковое событие, которого его жители ждали уже давно. И вот в конце года это событие произошло! Открыт самый крупный торговый объект на территории нашего района. И у него есть все шансы стать самым посещаемым. Здоровая и честная конкуренция должна быть всегда. Думаю, местное райпо должно пересмотреть какие-то свои ценовые моменты, тоже организовывать какие-то акции, чтобы привлечь покупателей. В здоровой конкурентной борьбе должен победить сильнейший. Раньше жители района ездили в "Евроопт" в Бобруйск, Светлогорск, был организован бесплатный подвоз людей. Я надеюсь, что после открытия супермаркета "Евроопт" в городском поселке Октябрьский, жители соседних населенных пунктов, у которых таких объектов нет, поедут уже к нам. Открытие объекта означает и создание новых рабочих мест. Это тоже очень важно для жителей нашего района!

Председатель Октябрьского райисполкома Виктор Полуянов: "Открыт самый крупный торговый объект на территории нашего района. И у него есть все шансы стать самым посещаемым. Здоровая и честная конкуренция должна быть всегда. Думаю, местное райпо должно пересмотреть какие-то свои ценовые моменты, тоже организовывать какие-то акции, чтобы привлечь покупателей".

А потом красная ленточка была перерезана, двери супермаркета отворились и первые покупатели, взяв корзинки и тележки, поспешили познакомиться со своим новым магазином.

Председатель Октябрьского райисполкома Виктор Полуянов и операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин торжественно перерезали красную ленточку, объявив юбилейный супермаркет открытым.

А также всех покупателей сегодня ждала праздничная программа от "Евроопт". Свои лучшие песни исполнила Инна Афанасьева!

Многодетные родители Олег и Рая Корениха улыбку не скрывают! Еще бы – теперь все необходимое для их большой семьи, где подрастают пятеро ребятишек, можно купить в родном Октябрьском, да еще и в одном магазине. Причем по очень выгодной цене! Поэтому уже в день открытия супруги взяли дочку Аню и сына Елисея и поспешили в долгожданный "Евроопт" – за покупками!

- Мы ждали "Евроопт" в Октябрьском уже давно! Для нас это, во-первых, удобство, во-вторых, комфорт, в-третьих – выбор. Ну и, конечно, отличные цены! И вот супермаркет наконец-то открылся! Мы так рады! Сегодня у нас настоящий праздник! - не скрывают эмоций многодетные родители. – До этого ездили в "Евроопт" в Солигорск, где наша родина, или в Светлогорск... Но это, конечно, тяжело и затратно…Поэтому где-то посещали и райповские магазины, потому что некуда было больше идти. Хотя цены в "Евроопт", конечно, гораздо ниже. Так что для нас это будет ощутимая экономия! Тем более что дисконтная карточка у нас тоже есть. А для наших деток, которые собирают Бонстиков, открытие супермаркета - это двойная радость!

Многодетные родители Олег и Рая Корениха: "Мы ждали "Евроопт" в Октябрьском уже давно! Для нас это, во-первых, удобство, во-вторых, комфорт, в-третьих – выбор. Ну и, конечно, отличные цены! Сегодня у нас настоящий праздник!"

В числе первых покупателей заглянула в новенький супермаркет и студентка Вероника. В городской поселок Октябрьский девушка приехала на новогодние каникулы к родителям, а учится в Минске. Завтра у Вероники день рождения, так что "Евроопт" открылся очень вовремя!

- Этот супермаркет очень хороший и самый большой в нашем районе! Не хуже, чем в столице! – оценивает искушенным взглядом уже столичного жителя открытый "Евроопт" Вероника. - И дизайн, и выбор, и цены – все на уровне! В Октябрьском очень долго ждали этот магазин!

Студентка Вероника заглянула в "Евроопт" за покупками накануне своего дня рождения! "Супермаркет не хуже, чем в столице!"

Молодая мама Татьяна Муравейко также не могла пропустить открытие супермаркета "Евроопт". Тем более что делать покупки в просторном магазине удобно даже с маленьким ребенком в коляске! С собой покупательница захватила сына Арсения.

- Мы все очень ждали открытия "Евроопт", потому что магазины этой торговой сети не сравнить с остальными. И ассортимент, и качество намного лучше! И "Евроопт" радует нас всех, открывает все новые объекты! Знаю, что это уже 500-й магазин компании, и желаю "Евроопт" дальнейшего развития и процветания! - с улыбкой говорит Татьяна Муравейко. - До этого мы в поселке ходили в местные магазины, в ларьки, на рынок. В райпо всегда дороже намного! Поэтому часто ездили на своей машине и в Бобруйск в "Евроопт"! Это 80 км отсюда, не близко. Но даже с учетом затрат на бензин, если все обсчитать, выгоднее получалось! А теперь все, что нужно для жизни, можно купить в одном месте прямо в нашем городском поселке! И ехать никуда не нужно! Осталось обзавестись дисконтной карточкой, и будем играть в "Удача в придачу!" .

Молодая мама Татьяна Муравейко: "Магазины "Евроопт" не сравнить с остальными. И ассортимент, и качество намного лучше! И "Евроопт" радует нас всех, открывает все новые объекты! Желаю компании дальнейшего развития и процветания!"

"Евроопт" в Октябрьском стал уже 80-м торговым объектом сети в Гомельской области. По словам Андрея Зубкова, компании очень хотелось успеть открыть этот супермаркет еще в уходящем году, чтобы сделать достойный подарок жителям района к Новому году.

"Евроопт" появился еще в одном районе Беларуси. И на шаг ближе стала наша цель: дойти до каждого белорусского покупателя. Мы и в будущем году продолжим работу прежде всего в белорусской глубинке, на селе. Ведь мы убеждены, что возможность приобрести весь ассортимент столичных супермаркетов по доступным ценам должен иметь каждый покупатель в стране, независимо от того, в каком населенном пункте он проживает. Тем более, что в уходящем году и наш онлайн-гипермаркет "Е-доставка" стал доступен жителям всех регионов. Теперь сделать заказ можно по всей Беларуси, и наши курьеры доставят его бесплатно в каждый город, в каждый районный центр и крупную деревню. Мы хотим дарить людям радость и удовольствие от покупок. Самая большая награда для нас - благодарность наших покупателей", - отметил руководитель сети "Евроопт".

Что ж, к Новому году Октябрьскому району сделан действительно самый лучший подарок!