Санэпидслужба из-за жары усилила мониторинг объектов торговли и учреждений для детей

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения из-за жары усилила мониторинг объектов торговли и учреждений для детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В организациях торговли, на рынках, объектах общественного питания, придорожного сервиса, выездной (выносной) торговли особое внимание уделяют условиям хранения и реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов. Проверяют эффективность работы системы вентиляции в торговых, складских и вспомогательных помещениях. Также оценивается соответствие показателей микроклимата производственных помещений и помещений для посетителей требованиям технических нормативных правовых актов.

Под повышенным вниманием учреждения для детей (оздоровительные и санаторно-курортные организации, учреждения дошкольного образования). Санэпидслужба проверит исправность холодильного и технологического оборудования, соблюдение условий и сроков годности продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологию приготовления и условия хранения готовых блюд (особенно тех, которые не проходят термическую обработку). В пресс-службе добавили, что недопустимо привлекать к приготовлению пищи людей, у которых нет сведений о результатах медосмотра и прохождения гигиенического обучения.

Гигиенисты обратят внимание на то, как в учреждениях для детей обеспечивается безопасный питьевой режим, соблюдается режим проветривания помещений, организуются прогулки - они должны проходить только в утренние (с 8.00 до 12.00) и вечерние часы (после 18.00). Специалисты подчеркивают: дети могут находиться на солнце только в головных уборах, походы и экскурсии нужно ограничивать при температуре выше 24 градусов.

Врачи-гигиенисты рекомендуют в жару чаще проветривать помещение и пить больше воды Находиться на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами можно только при наличии головного убора.

Как сообщалось, в Беларуси 28 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Днем температура воздуха достигнет 26-32 градусов. В воскресенье, 29 июля, ночью и утром будет от 16 до 22, во второй половине дня - 27-32 градуса.-0-