Санкции за неуплату налогов должны соответствовать масштабу нарушения - Верховный суд

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд выступает против формального подхода при применении санкций за неуплату налогов, заявил сегодня журналистам заместитель председателя Верховного суда Юрий Кобец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Санкции за неуплату налогов - самая проблемная зона, потому что зачастую они значительно превышают размер тех негативных последствий, которые повлекли те или иные нарушения. Нужно уйти от формального подхода при применении этих санкций. Не каждое нарушение влечет серьезное последствие, поэтому оно не должно послужить поводом для остановки работы или ликвидации субъектов хозяйственности", - считает Юрий Кобец.

По мнению зампредседателя ВС, в плане правоприменительной практики нужно найти баланс интересов государства как органа, который заинтересован в полном взыскании налогов, и налогоплательщика. "Нам необходимо прийти к пониманию, что все налоги должны стимулировать экономическую и хозяйственную деятельность и ни в коем случае не являться барьерами для осуществления предпринимательской деятельности", - подчеркнул он. Налоговые споры будут всегда, однако главной задачей должен быть не сбор штрафов, а стимулирование к добровольной уплате налогов, полагает он.

Юрий Кобец отметил, что государство устанавливает все более понятные и прозрачные формы взаимодействия между органами власти и бизнесом, благодаря принятию декрета №7 нагрузка на судебную систему уменьшается уже сейчас.

Министерство по налогам и сборам и Верховный суд проводят сегодня круглый стол по изменению налогового законодательства для дальнейшего развития предпринимательства. Обсуждаются новшества, предлагаемые в новом Налоговом кодексе, применение принципа добросовестности плательщика при рассмотрении налоговых споров, льготы по государственной пошлине.-0-