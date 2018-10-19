Санслужба Беларуси нашла нарушения в 36% торговых объектов по продаже школьных товаров

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси нашла нарушения в 36% торговых объектов по продаже школьных товаров. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Нарушения выявлены при реализации товаров импортного производства: их предлагали потребителю без документов, подтверждающих качество и безопасность, без маркировки либо с маркировкой, не соответствующей установленным требованиям.

Выборочный мониторинг торговых объектов, реализующих детские товары школьного ассортимента, проводился в августе-сентябре. Внимание уделили местам массовой продажи школьных товаров, таким как школьные ярмарки, школьные базары, рынки, торговые центры.

Субъектам хозяйствования выдано 339 рекомендаций, вынесено 234 предписания о приостановлении (запрете) реализации более 4,7 тыс. единиц товаров (одежда, чулочно-носочные и бельевые изделия, обувь, ранцы, канцелярские принадлежности и др.). Об этом проинформированы местные органы власти и заинтересованные ведомства.

В санэпидслужбе обратили внимание, что помимо привлекательных внешних свойств, изделие для ребенка должно быть комфортным и безопасным. Следует избегать покупок товаров, безопасность которых не подтверждена соответствующим документом, а на маркировку не нанесена вся необходимая информация.-0-