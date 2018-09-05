Национальный архив и "СБ. Беларусь сегодня" создадут мультимедийный портал о партизанах

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный архив и редакция газеты "СБ. Беларусь сегодня" создадут мультимедийный многофункциональный интернет-портал "Партизаны Беларуси". Соответствующее соглашение подписано сегодня в архиве, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор Национального архива Андрей Демянюк рассказал, что вопрос о создании интернет-ресурса по истории партизанского движения прорабатывался на протяжении нескольких лет. Благодаря инициативе газеты "СБ. Беларусь сегодня" , которая обеспечит материальную сторону проекта, сегодня это стало возможным. Активное участие в работе примут также Белгосуниверситет, Институт истории Национальной академии наук, Белорусский государственный педагогический университет.

По словам Андрея Демянюка, на первом этапе будут оцифрованы и размещены на ресурсе личные листки по учету кадров партизан Великой Отечественной войны. Эту работу планируется завершить к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которое будет отмечаться в будущем году.

"В фондах белорусского штаба партизанского движения находятся почти 400 тыс. учетных карточек на партизан и подпольщиков Великой Отечественной войны, личные дела партизан и подпольщиков, документы о деятельности белорусского штаба партизанского движения, партизанских бригад и отрядов. Это уникальнейшее документальное наследие, которое мы не только бережно храним, но и активно используем, - подчеркнул директор Национального архива. - Спрос на эти фонды огромный. Ежемесячно мы исполняем более 30 запросов о партизанах Великой Отечественной войны, и только за этот год исследователям было выдано почти 600 дел касательно партизанского движения".

Главный редактор редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук отметил, что инициатива создания портала родилась еще лет шесть назад. Его разработка - это потребность сегодняшнего дня, ведь, к сожалению, свидетелей той поры становится все меньше. Пришло время сделать эти документы доступными, а значит, оцифровать их, чтобы каждый смог узнать о своих предках.

"Этот проект - долгий путь и работа на многие годы. Но сделать первый шаг, открыть документальную сторону героического партизанского движения, мне кажется, сегодня необходимо, поскольку есть люди, которые трактуют то, что происходило на территории Беларуси в годы немецкой оккупации, несколько по-иному. И опровергнуть их можно только документами", - сказал Дмитрий Жук.

Кроме того, появление такого портала - долг перед дедами, которые воевали, убежден главный редактор "СБ. Беларусь сегодня". А начинать проект в Год малой родины символично, поскольку он коснется каждого уголка Беларуси.

Мультимедийный интернет-портал "Партизаны Беларуси" открытого доступа будет наполнен документами Национального архива о партизанском и подпольном движениях на территории республики, подвигах и наградах партизан и подпольщиков Великой Отечественной войны. Планируется, что портал будет включать индивидуальную картотеку партизан и подпольщиков, краткую историю движения в республике, партизанскую фотолетопись, интерактивную карту партизанского и подпольного движения, биографические сведения о белорусских партизанах - Героях Советского Союза, легендарных комбригах, боях и сражениях, библиотеку электронных версий художественных произведений. Интерактивная карточка партизана будет включать личные данные, принадлежность к партизанскому отряду, бригаде, награды, отсканированные документы - личные листки по учету, наградные листы, характеристики и другие материалы. Пользователи смогут найти сведения, касающиеся своей семьи, родственников, близких.-0-