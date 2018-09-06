"Сбылась самая заветная мечта!" Учительница из Белыничей выиграла столичную квартиру от "Евроопт"

Новый учебный год для учителя начальных классов Оксаны Щетинко из Белыничей начался как в сказке - она выиграла суперприз, просторное жилье в столице! Розыгрыш 84 тура игры "Удача в придачу!" сразу несколько белорусских семьей сделал невероятно счастливыми, удача пришла к тем, кто ждал ее не один год.

Многодетная мама из Бреста Наталья Гурова под бой курантов загадала авто, и ее желание исполнила игра от "Евроопт". А жительница Дзержинска Татьяна Андрачик по счастливому стечению обстоятельств в один день ушла в декретный отпуск, переехала с мужем на новую квартиру и выиграла автомобиль! Еще один внедорожник достался медсестре реанимации Надежде Васильевой из Гомеля. А сразу к двум покупательницам - диспетчеру Екатерине Шиманской из Минска и ведущему товароведу Тамаре Дорошкевич из Фаниполя - победа пожаловала прямо на дом, счастливой для них стала покупка в интернет-гипермаркете "Е-доставка"!

Розыгрыш призов 84-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" состоялся во вторник, а уже в четверг главные победители этого тура собрались в столичном "Е-сити" на ул.Денисовской, 8, чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что приятно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, это уже сделал "Евроопт". А суммы, на минуточку, выходят очень даже солидные - более 5 тыс. рублей за каждый автомобиль и почти 17 тыс. рублей за квартиру!

Самых удачливых покупателей 84-го тура наградили в минском “Е-сити” – ключи и документы вручил руководитель пресс-службы “Евроопт” Егор Хрусталев

- Эмоции переполняют, море радости. Самая заветная мечта - выиграть квартиру для дочки в Минске. И она сбылась! - счастливая победительница из города Белыничи Оксана Щетинко не скрывает: она на седьмом небе от результатов розыгрыша "Удачи в придачу!" .

Учителю начальных классов Оксане Щетинко хватило одного кода, чтобы выиграть квартиру!

Обычный будний день для учителя начальных классов стал настоящим праздником. Оксана Викторовна отвела уроки у любимых малышей, переступила порог дома - и тут звонок из студии. Бессменный ведущий "Удачи в придачу!" Дмитрий Кохно сказал те самые слова, которые она так хотела услышать: "Поздравляю! Вы выиграли квартиру!"

- Я стала плакать от счастья, затем разрыдалась дочка, зато 4-летняя внучка не растерялась, сразу всем сообщила: "Очень хочу эту квартирку, буду в ней клеить розовые обои", - хохочет Оксана Щетинко.

Женщина признается, уже и не надеялась, что квартирный вопрос дочки когда-нибудь решится. Сперва девушка училась в Минске и снимала жилье, затем вышла замуж, стала работать медиком, но собственным жильем молодая семья не смогла обзавестись и продолжила снимать квартиру. Узнав о невероятной удаче учительницы, жители Белыничей бросились поздравлять Оксану Викторовну и спрашивать, где находится счастливый магазин.

- Год назад у нас открылся "Евроопт", с тех пор туда хожу и играю в "Удачу в придачу!" . После моей рекламы все рванут в магазин за покупками, выручка точно в два раза вырастет, - с улыбкой отмечает победительница. - Буквально в субботу забежала купить что-то по мелочи: хлеб, молоко, сметану. Уже на кассе подумала, раз покупка затянет на 10 рулей, нужно обязательно взять "товар удачи", и положила в корзинку банку кукурузы. Представляете, был всего один код, и он принес квартиру.

Оксана Щетинко: “Главное, что у дочки теперь есть крыша над головой!“

Как говорит 48-летняя Оксана Щетинко из города Белыничи, ее накануне выигрыша тянуло в "Евроопт", что-то подсказывало: надежду не стоит терять. И не ошиблась, что прислушалась к своей интуиции. Именно она помогла стать владельцем квартиры в новостройке по ул.Академика Карского, 8. В микрорайоне "Сухарево" есть все для комфортной жизни: детские сады, школы, отличное транспортное сообщение, и до крупнейшего гипермаркета "Евроопт" на ул.Монтажников, 2 рукой подать.

Скоро дочка победительницы вместе с семьей сможет переехать из съемной квартиры в собственную!

- Главное, что у дочки теперь есть крыша над головой! Раньше смотрела розыгрыши "Удача в придачу!" , слушала победителей и удивлялась, как некоторые говорили: им еще предстоит решить, кто будет жить в новой квартире. А мне не надо - я сразу знаю кто! - смеется Оксана Викторовна.

"Благодаря "Е-доставке" у меня теперь есть автомобиль!"

- Осознание того, что я победитель игры "Удача в придачу!" , еще не пришло. По жизни не считаю себя счастливым человеком, даже лотереи не покупаю, потому что удача - это не про меня, - рассказывает 31-летняя Екатерина Шиманская из Минска, диспетчер маршрутного такси.

Действительно, судьбу этой девушки простой не назовешь. У Екатерины серьезные проблемы с суставами, поэтому она ограничена в движении, и в настоящее время может передвигаться только на костылях. Живет девушка вместе с мамой, также инвалидом. Новость о выигрыше синего “Ниссана Кашкай” застала Екатерину в больнице, так что сегодня на церемонии награждения она присутствовать не смогла, но согласилась пообщаться с нами по телефону. А новенький внедорожник девушке вручат, как только она вернется домой из больницы.

- Последние несколько лет я практически не выхожу из дома из-за проблем со здоровьем. Поэтому "Е-доставка" для меня стала настоящим спасеньем, начала пользоваться ей, как только этот сервис появился, - рассказала Екатерина. - До этого приходилось кого-то просить, чтобы купили необходимые товары. Сначала соседей, потом социальных работников. Но, конечно, намного лучше, когда сам можешь выбрать те товары, которые тебе нужны, и получить их в удобное тебе время. Тем более продукты качественные, никогда не было никаких проблем, привозят бесплатно, и минимальная сумма заказа небольшая. Заказываю все, что мне нужно, не только продукты, но и бытовую химию, другие товары.

Интернет-гипермаркет стал настоящей палочкой-выручалочкой для девушки, как и для многих других его покупателей, которые по тем или иным причинам не могут выйти в обычный магазин, - а это не только люди с ограниченными возможностями, но и пожилого возраста, мамы с маленькими детьми. Более того, очередная покупка оказалась для Екатерины очень удачной!

- Если честно, не сильно надеялась на какую-то удачу, просто сумма выходила солидная, вот и взяла "товар удачи" - конфеты Fruittella. И в придачу получила автомобиль! К сожалению, сама я ездить на нем не смогу, зато его можно продать и на вырученные деньги помочь близким. А еще хочу поправить свое здоровье, поехать в санаторий, - делится своими планами Екатерина Шиманская. Девушка верит: с этой победой в игре "Удача в придачу!" в ее жизни наступила белая полоса.

"Пока была на работе, выиграла автомобиль!"

- Победа в розыгрыше - невероятный адреналин, - эти слова из уст 34-летней Надежды Васильевой, медсестры реанимационного отделения 3 городской больницы Гомеля, звучат по-особому. Принято считать, у медиков стальные нервы, уж они точно могут совладать с эмоциями, но когда Надежда стала победителем розыгрыша и хозяйкой красного авто "Ниссан Кашкай", сдержать радость было невозможно.

Теперь у медсестры реанимации Надежды Васильевой есть не только водительские права, но и новенький автомобиль!

Так совпало, что накануне розыгрыша Надежда шутила с коллегами: если выиграет квартиру в Минске от "Евроопт", сразу уедет жить в столицу. Проходит несколько часов, и ей сообщают - шикарный внедорожник теперь ее.

- Врачи шутят, мол, отработаю смену, сразу же уволюсь. Зачем работать, если есть такая машина? - смеется Надежда Васильева.

Медсестра очень любит Минск, и благодаря выигрышу у нее появился прекрасный повод снова увидеть любимый город - она приехала в столицу на торжественную церемонию.

- У меня возле дома много разных магазинов, но в день покупки было какое-то чувство, тянуло в "Евроопт". Если уж и тратить деньги, то только здесь. Вдруг выиграю? Помню, взяла "товар удачи" - конфеты Fruittella, они всего рубль стоили, пока шла по дороге, все съела, - отмечает Надежда Васильева.

До победы в 84 туре у медсестры были права, но не было авто. Теперь у нее есть и права, и авто!

"Белый внедорожник - это мой подарок ко дню рождения!"

- Вот это совпадение! Представляете, у меня скоро день рождения, и выиграла такой подарок. Все, конечно, неожиданно, и в то же время очень желанно - очень хотела автомобиль, - рассказывает Тамара Дорошкевич.

Ведущий товаровед Тамара Дорошкевич почти все свои покупки делает через “Е-доставку“ и “ГиперМолл“. И победа у нее получилась “с доставкой на дом“!

Буквально через несколько дней ведущему товароведу из города Фаниполя исполнится 36 лет. Тамара вместе с мужем воспитывает двоих детей, хлопот по дому столько, что времени ходить по магазинам нет. И в этом плане хозяйку выручают "Е-доставка" и "ГиперМолл".

- Раз в месяц после зарплаты оформляю доставку через "ГиперМолл", беру все - бытовую химию, крупы, масло, рублей на 150-200. А потом уже в течение недели заказываю "Е-доставку", курьер доставляет продукты - хлеб, молоко, колбасу, - перечисляет Тамара Дорошкевич. - В основном каждый месяц у меня по 25 кодов выходит. Например, в этом туре получилось 5. Заказала в "Е-доставке" обычные продукты, а "товар удачи" взяла майонез, - вспоминает Тамара Дорошкевич.

Вот так одна пачка майонеза принесла семье блестящий внедорожник "Ниссан Кашкай". К слову, это уже 32-й автомобиль, который участникам игры "Удача в придачу!" помогли выиграть онлайн-сервисы "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупатели интернет-гипермаркетов стали счастливыми обладателями 3 квартир в Минске от "Евроопт"!

И вот еще один немаловажный фактор, почему мама двоих детей пользуется онлайн-сервисами: если пойти за покупками с сыном и дочкой, траты выходят выше. Дети бросают в корзину то один продукт, то другой, а интернет-гипермаркет - лучший способ не брать ничего лишнего, заказал все по списку, и деньги целы.

- Два года назад мы купили черный "Ниссан Кашкай", а сейчас я выиграла белый. Права есть, так что первым делом поеду на нем на работу в Дзержинск, покажу внедорожник коллегам, директор сразу написал в "Вайбере": "Надеюсь, теперь будешь ездить на авто, а про маршрутки забудешь", - смеется Тамара Дорошкевич. - Я счастлива и надеюсь, мы с вами еще пообщаемся, когда выиграю квартиру.

"В один день я ушла в декретный отпуск, переехали на новую квартиру и выиграли машину"

Когда Тамара Дорошкевич поедет на работу в Дзержинск на новом внедорожнике, у нее есть все шансы увидеть там ослепительный "Ниссан Кашкай", который в 84 туре игры "Удача в придачу!" выиграла Татьяна Андрачик.

Татьяну Андрачик муж повезет в роддом на выигранном внедорожнике!

Осень для 21-летней будущей мамы началась с фейерверка эмоций и радостных событий.

- Мы недавно купили квартиру в Дзержинске, сделали там ремонт, и во вторник было новоселье. Готовились к нему заранее, пошли в "Евроопт" за продуктами и решили зарегистрировать карточку. Мама мужа играет в "Удачу в придачу!" , поэтому не раз нам говорила: пора присоединиться к игре. Вот мы и присоединились, - улыбается Татьяна Андрачик.

Это невероятно, но с первого раза и с первой покупки Татьяна выиграла один из суперпризов - внедорожник! Попасть в список победителей ей помогли обычные сухарики, которые были "товаром удачи".

- В день розыгрыша мы не только переехали на новую квартиру, это еще был мой первый день декретного отпуска, до него работала кассиром в банке. Видите, сколько всего случилось за короткое время. Больше всех машине радовался и кричал от радости муж - ему и быть водителем авто. Прав у меня нет, собиралась пойти в автошколу, но быстрее ушла в декрет, чем на курсы, - смеется Татьяна.

Когда счастливая будущая мама стала звонить родным, чтобы поделиться радостной вестью, все решили - это шутка. Мол, скучно Татьяне сидеть в декретном, вот она и развлекается. А когда увидели запись программы, стали обрывать телефон с поздравлениями.

Молодая семья сразу решила: на шикарном внедорожнике муж повезет жену в роддом и заберет обратно уже с малышом.

"На Новый год загадала автомобиль"

История многодетной мамы из Бреста Натальи Гуровой еще одно доказательство: в чудеса нужно верить вне зависимости от возраста. Верить и ждать, что однажды счастье постучится в ваш дом.

- На Новый год под бой курантов загадала автомобиль, в нашей семье никогда не было машины, а она нам так нужна! - волнуясь, рассказывает победительница.

Официантка и многодетная мама Наталья Гурова мечтала о машине для своей большой семьи!

Свою удачу в розыгрыше 38-летняя Наталья Гурова проверяет с самого начала игры: повезет или не повезет? Приходя в "Евроопт", обязательно берет "товар удачи", как правило, шоколадки. В семье трое детей, и уж точно они не откажутся от сладостей.

- В этот раз пришла в "Евроопт", стою на кассе и почему-то вспомнила интервью с одной из победительниц, которая рассказывала: приз ей помогла выиграть банка кукурузы. Думаю, а вдруг мне повезет? Взяла кукурузу на салат и как в воду глядела, - смеется Наталья.

Женщина работает официанткой в кафе, ее муж бармен. Детей в школу и кружки через весь город возят по очереди на общественном транспорте. И когда наступило 1 сентября, родители еще раз тяжело вздохнули: "Как было бы здорово иметь собственный автомобиль". Мечты материальны, теперь у семьи есть внушительный внедорожник.

- Вот не зря игру назвали "Удача в придачу!" , на самом деле получаешь и приз, и к нему в придачу столько эмоций, радости, что твои проблемы разрешены. Вот-вот наша старшая 18-летняя дочка сдаст на права, и в семье будет уже три водителя, в общем, машина все время будет в движении, - отмечает победительница.

И это еще не все победители, также в 84 туре было разыграно более 20 000 денежных призов!

Спешите за квартирой в Минске! Следующая может стать вашей!

У каждого покупателя есть шанс стать победителем 85 тура. Условия игры очень просты: с 3 по 9 сентября совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" на сумму не менее 10 рублей. Не забудьте использовать дисконтную карту "Е-плюс" либо Статускарту и забросить в свою корзинку любой "товар удачи"!

11 сентября будут разыграны еще одна квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов! А вы готовы встретиться с удачей?

К тому же покупатели магазинов “Евроопт” или “Бруснiчка”, а также онлайн-гипермаркетов “Е-доставка” и “ГиперМолл”, сделавшие покупку от 15 рублей с картой “Е-плюс” или Статускартой, в подарок получают игрушку-бонстика из новой коллекции “Легенды и мифы Беларуси”!

Собрать белорусскую коллекцию Бонстиков можно только до 23 сентября!

Розыгрыш призов 85-го тура состоится 11 сентября в 18.20 в ТРЦ "Е-сити" по адресу: г.Минск, ул.Денисовская, 8. В студии разыграют 5 автомобилей "Ниссан Кашкай", просторную квартиру в Минске в микрорайоне “Сухарево” по ул.Академика Карского, 8, а также денежные призы: их по традиции будет более 20 000!

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