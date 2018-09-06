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"Сбылась самая заветная мечта!" Учительница из Белыничей выиграла столичную квартиру от "Евроопт"

Общество 06.09.2018 | 15:01
Баночка кукурузы помогла Оксане Щетинко выиграть квартиру в Минске для дочки!
Баночка кукурузы помогла Оксане Щетинко выиграть квартиру в Минске для дочки!

Новый учебный год для учителя начальных классов Оксаны Щетинко из Белыничей начался как в сказке - она выиграла суперприз, просторное жилье в столице! Розыгрыш 84 тура игры "Удача в придачу!" сразу несколько белорусских семьей сделал невероятно счастливыми, удача пришла к тем, кто ждал ее не один год.

Многодетная мама из Бреста Наталья Гурова под бой курантов загадала авто, и ее желание исполнила игра от "Евроопт". А жительница Дзержинска Татьяна Андрачик по счастливому стечению обстоятельств в один день ушла в декретный отпуск, переехала с мужем на новую квартиру и выиграла автомобиль! Еще один внедорожник достался медсестре реанимации Надежде Васильевой из Гомеля. А сразу к двум покупательницам - диспетчеру Екатерине Шиманской из Минска и ведущему товароведу Тамаре Дорошкевич из Фаниполя - победа пожаловала прямо на дом, счастливой для них стала покупка в интернет-гипермаркете "Е-доставка"!

Розыгрыш призов 84-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" состоялся во вторник, а уже в четверг главные победители этого тура собрались в столичном "Е-сити" на ул.Денисовской, 8, чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что приятно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, это уже сделал "Евроопт". А суммы, на минуточку, выходят очень даже солидные - более 5 тыс. рублей за каждый автомобиль и почти 17 тыс. рублей за квартиру!

Самых удачливых покупателей 84-го тура наградили в минском “Е-сити” – ключи и документы вручил руководитель пресс-службы “Евроопт” Егор Хрусталев
Самых удачливых покупателей 84-го тура наградили в минском “Е-сити” – ключи и документы вручил руководитель пресс-службы “Евроопт” Егор Хрусталев

- Эмоции переполняют, море радости. Самая заветная мечта - выиграть квартиру для дочки в Минске. И она сбылась! - счастливая победительница из города Белыничи Оксана Щетинко не скрывает: она на седьмом небе от результатов розыгрыша "Удачи в придачу!".

Учителю начальных классов Оксане Щетинко хватило одного кода, чтобы выиграть квартиру!
Учителю начальных классов Оксане Щетинко хватило одного кода, чтобы выиграть квартиру!

Обычный будний день для учителя начальных классов стал настоящим праздником. Оксана Викторовна отвела уроки у любимых малышей, переступила порог дома - и тут звонок из студии. Бессменный ведущий "Удачи в придачу!" Дмитрий Кохно сказал те самые слова, которые она так хотела услышать: "Поздравляю! Вы выиграли квартиру!"

- Я стала плакать от счастья, затем разрыдалась дочка, зато 4-летняя внучка не растерялась, сразу всем сообщила: "Очень хочу эту квартирку, буду в ней клеить розовые обои", - хохочет Оксана Щетинко.

Женщина признается, уже и не надеялась, что квартирный вопрос дочки когда-нибудь решится. Сперва девушка училась в Минске и снимала жилье, затем вышла замуж, стала работать медиком, но собственным жильем молодая семья не смогла обзавестись и продолжила снимать квартиру. Узнав о невероятной удаче учительницы, жители Белыничей бросились поздравлять Оксану Викторовну и спрашивать, где находится счастливый магазин.

- Год назад у нас открылся "Евроопт", с тех пор туда хожу и играю в "Удачу в придачу!". После моей рекламы все рванут в магазин за покупками, выручка точно в два раза вырастет, - с улыбкой отмечает победительница. - Буквально в субботу забежала купить что-то по мелочи: хлеб, молоко, сметану. Уже на кассе подумала, раз покупка затянет на 10 рулей, нужно обязательно взять "товар удачи", и положила в корзинку банку кукурузы. Представляете, был всего один код, и он принес квартиру.

Оксана Щетинко: “Главное, что у дочки теперь есть крыша над головой!“
Оксана Щетинко: “Главное, что у дочки теперь есть крыша над головой!“

Как говорит 48-летняя Оксана Щетинко из города Белыничи, ее накануне выигрыша тянуло в "Евроопт", что-то подсказывало: надежду не стоит терять. И не ошиблась, что прислушалась к своей интуиции. Именно она помогла стать владельцем квартиры в новостройке по ул.Академика Карского, 8. В микрорайоне "Сухарево" есть все для комфортной жизни: детские сады, школы, отличное транспортное сообщение, и до крупнейшего гипермаркета "Евроопт" на ул.Монтажников, 2 рукой подать.

Скоро дочка победительницы вместе с семьей сможет переехать из съемной квартиры в собственную!
Скоро дочка победительницы вместе с семьей сможет переехать из съемной квартиры в собственную!

- Главное, что у дочки теперь есть крыша над головой! Раньше смотрела розыгрыши "Удача в придачу!", слушала победителей и удивлялась, как некоторые говорили: им еще предстоит решить, кто будет жить в новой квартире. А мне не надо - я сразу знаю кто! - смеется Оксана Викторовна.

"Благодаря "Е-доставке" у меня теперь есть автомобиль!"

- Осознание того, что я победитель игры "Удача в придачу!", еще не пришло. По жизни не считаю себя счастливым человеком, даже лотереи не покупаю, потому что удача - это не про меня, - рассказывает 31-летняя Екатерина Шиманская из Минска, диспетчер маршрутного такси.

Действительно, судьбу этой девушки простой не назовешь. У Екатерины серьезные проблемы с суставами, поэтому она ограничена в движении, и в настоящее время может передвигаться только на костылях. Живет девушка вместе с мамой, также инвалидом. Новость о выигрыше синего “Ниссана Кашкай” застала Екатерину в больнице, так что сегодня на церемонии награждения она присутствовать не смогла, но согласилась пообщаться с нами по телефону. А новенький внедорожник девушке вручат, как только она вернется домой из больницы.

- Последние несколько лет я практически не выхожу из дома из-за проблем со здоровьем. Поэтому "Е-доставка" для меня стала настоящим спасеньем, начала пользоваться ей, как только этот сервис появился, - рассказала Екатерина. - До этого приходилось кого-то просить, чтобы купили необходимые товары. Сначала соседей, потом социальных работников. Но, конечно, намного лучше, когда сам можешь выбрать те товары, которые тебе нужны, и получить их в удобное тебе время. Тем более продукты качественные, никогда не было никаких проблем, привозят бесплатно, и минимальная сумма заказа небольшая. Заказываю все, что мне нужно, не только продукты, но и бытовую химию, другие товары.

Интернет-гипермаркет стал настоящей палочкой-выручалочкой для девушки, как и для многих других его покупателей, которые по тем или иным причинам не могут выйти в обычный магазин, - а это не только люди с ограниченными возможностями, но и пожилого возраста, мамы с маленькими детьми. Более того, очередная покупка оказалась для Екатерины очень удачной!

- Если честно, не сильно надеялась на какую-то удачу, просто сумма выходила солидная, вот и взяла "товар удачи" - конфеты Fruittella. И в придачу получила автомобиль! К сожалению, сама я ездить на нем не смогу, зато его можно продать и на вырученные деньги помочь близким. А еще хочу поправить свое здоровье, поехать в санаторий, - делится своими планами Екатерина Шиманская. Девушка верит: с этой победой в игре "Удача в придачу!" в ее жизни наступила белая полоса.

"Пока была на работе, выиграла автомобиль!"

- Победа в розыгрыше - невероятный адреналин, - эти слова из уст 34-летней Надежды Васильевой, медсестры реанимационного отделения 3 городской больницы Гомеля, звучат по-особому. Принято считать, у медиков стальные нервы, уж они точно могут совладать с эмоциями, но когда Надежда стала победителем розыгрыша и хозяйкой красного авто "Ниссан Кашкай", сдержать радость было невозможно.

Теперь у медсестры реанимации Надежды Васильевой есть не только водительские права, но и новенький автомобиль!
Теперь у медсестры реанимации Надежды Васильевой есть не только водительские права, но и новенький автомобиль!

Так совпало, что накануне розыгрыша Надежда шутила с коллегами: если выиграет квартиру в Минске от "Евроопт", сразу уедет жить в столицу. Проходит несколько часов, и ей сообщают - шикарный внедорожник теперь ее.

- Врачи шутят, мол, отработаю смену, сразу же уволюсь. Зачем работать, если есть такая машина? - смеется Надежда Васильева.

Медсестра очень любит Минск, и благодаря выигрышу у нее появился прекрасный повод снова увидеть любимый город - она приехала в столицу на торжественную церемонию.

- У меня возле дома много разных магазинов, но в день покупки было какое-то чувство, тянуло в "Евроопт". Если уж и тратить деньги, то только здесь. Вдруг выиграю? Помню, взяла "товар удачи" - конфеты Fruittella, они всего рубль стоили, пока шла по дороге, все съела, - отмечает Надежда Васильева.

До победы в 84 туре у медсестры были права, но не было авто. Теперь у нее есть и права, и авто!

"Белый внедорожник - это мой подарок ко дню рождения!"

- Вот это совпадение! Представляете, у меня скоро день рождения, и выиграла такой подарок. Все, конечно, неожиданно, и в то же время очень желанно - очень хотела автомобиль, - рассказывает Тамара Дорошкевич.

Ведущий товаровед Тамара Дорошкевич почти все свои покупки делает через “Е-доставку“ и “ГиперМолл“. И победа у нее получилась “с доставкой на дом“!
Ведущий товаровед Тамара Дорошкевич почти все свои покупки делает через “Е-доставку“ и “ГиперМолл“. И победа у нее получилась “с доставкой на дом“!

Буквально через несколько дней ведущему товароведу из города Фаниполя исполнится 36 лет. Тамара вместе с мужем воспитывает двоих детей, хлопот по дому столько, что времени ходить по магазинам нет. И в этом плане хозяйку выручают "Е-доставка" и "ГиперМолл".

- Раз в месяц после зарплаты оформляю доставку через "ГиперМолл", беру все - бытовую химию, крупы, масло, рублей на 150-200. А потом уже в течение недели заказываю "Е-доставку", курьер доставляет продукты - хлеб, молоко, колбасу, - перечисляет Тамара Дорошкевич. - В основном каждый месяц у меня по 25 кодов выходит. Например, в этом туре получилось 5. Заказала в "Е-доставке" обычные продукты, а "товар удачи" взяла майонез, - вспоминает Тамара Дорошкевич.

Вот так одна пачка майонеза принесла семье блестящий внедорожник "Ниссан Кашкай". К слову, это уже 32-й автомобиль, который участникам игры "Удача в придачу!" помогли выиграть онлайн-сервисы "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупатели интернет-гипермаркетов стали счастливыми обладателями 3 квартир в Минске от "Евроопт"!

И вот еще один немаловажный фактор, почему мама двоих детей пользуется онлайн-сервисами: если пойти за покупками с сыном и дочкой, траты выходят выше. Дети бросают в корзину то один продукт, то другой, а интернет-гипермаркет - лучший способ не брать ничего лишнего, заказал все по списку, и деньги целы.

- Два года назад мы купили черный "Ниссан Кашкай", а сейчас я выиграла белый. Права есть, так что первым делом поеду на нем на работу в Дзержинск, покажу внедорожник коллегам, директор сразу написал в "Вайбере": "Надеюсь, теперь будешь ездить на авто, а про маршрутки забудешь", - смеется Тамара Дорошкевич. - Я счастлива и надеюсь, мы с вами еще пообщаемся, когда выиграю квартиру.

"В один день я ушла в декретный отпуск, переехали на новую квартиру и выиграли машину"

Когда Тамара Дорошкевич поедет на работу в Дзержинск на новом внедорожнике, у нее есть все шансы увидеть там ослепительный "Ниссан Кашкай", который в 84 туре игры "Удача в придачу!" выиграла Татьяна Андрачик.

Татьяну Андрачик муж повезет в роддом на выигранном внедорожнике!
Татьяну Андрачик муж повезет в роддом на выигранном внедорожнике!

Осень для 21-летней будущей мамы началась с фейерверка эмоций и радостных событий.

- Мы недавно купили квартиру в Дзержинске, сделали там ремонт, и во вторник было новоселье. Готовились к нему заранее, пошли в "Евроопт" за продуктами и решили зарегистрировать карточку. Мама мужа играет в "Удачу в придачу!", поэтому не раз нам говорила: пора присоединиться к игре. Вот мы и присоединились, - улыбается Татьяна Андрачик.

Это невероятно, но с первого раза и с первой покупки Татьяна выиграла один из суперпризов - внедорожник! Попасть в список победителей ей помогли обычные сухарики, которые были "товаром удачи".

- В день розыгрыша мы не только переехали на новую квартиру, это еще был мой первый день декретного отпуска, до него работала кассиром в банке. Видите, сколько всего случилось за короткое время. Больше всех машине радовался и кричал от радости муж - ему и быть водителем авто. Прав у меня нет, собиралась пойти в автошколу, но быстрее ушла в декрет, чем на курсы, - смеется Татьяна.

Когда счастливая будущая мама стала звонить родным, чтобы поделиться радостной вестью, все решили - это шутка. Мол, скучно Татьяне сидеть в декретном, вот она и развлекается. А когда увидели запись программы, стали обрывать телефон с поздравлениями.

Молодая семья сразу решила: на шикарном внедорожнике муж повезет жену в роддом и заберет обратно уже с малышом.

"На Новый год загадала автомобиль"

История многодетной мамы из Бреста Натальи Гуровой еще одно доказательство: в чудеса нужно верить вне зависимости от возраста. Верить и ждать, что однажды счастье постучится в ваш дом.

- На Новый год под бой курантов загадала автомобиль, в нашей семье никогда не было машины, а она нам так нужна! - волнуясь, рассказывает победительница.

Официантка и многодетная мама Наталья Гурова мечтала о машине для своей большой семьи!
Официантка и многодетная мама Наталья Гурова мечтала о машине для своей большой семьи!

Свою удачу в розыгрыше 38-летняя Наталья Гурова проверяет с самого начала игры: повезет или не повезет? Приходя в "Евроопт", обязательно берет "товар удачи", как правило, шоколадки. В семье трое детей, и уж точно они не откажутся от сладостей.

- В этот раз пришла в "Евроопт", стою на кассе и почему-то вспомнила интервью с одной из победительниц, которая рассказывала: приз ей помогла выиграть банка кукурузы. Думаю, а вдруг мне повезет? Взяла кукурузу на салат и как в воду глядела, - смеется Наталья.

Женщина работает официанткой в кафе, ее муж бармен. Детей в школу и кружки через весь город возят по очереди на общественном транспорте. И когда наступило 1 сентября, родители еще раз тяжело вздохнули: "Как было бы здорово иметь собственный автомобиль". Мечты материальны, теперь у семьи есть внушительный внедорожник.

- Вот не зря игру назвали "Удача в придачу!", на самом деле получаешь и приз, и к нему в придачу столько эмоций, радости, что твои проблемы разрешены. Вот-вот наша старшая 18-летняя дочка сдаст на права, и в семье будет уже три водителя, в общем, машина все время будет в движении, - отмечает победительница.

И это еще не все победители, также в 84 туре было разыграно более 20 000 денежных призов!

Спешите за квартирой в Минске! Следующая может стать вашей!

У каждого покупателя есть шанс стать победителем 85 тура. Условия игры очень просты: с 3 по 9 сентября совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" на сумму не менее 10 рублей. Не забудьте использовать дисконтную карту "Е-плюс" либо Статускарту и забросить в свою корзинку любой "товар удачи"!

11 сентября будут разыграны еще одна квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов! А вы готовы встретиться с удачей?
11 сентября будут разыграны еще одна квартира в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов! А вы готовы встретиться с удачей?

К тому же покупатели магазинов “Евроопт” или “Бруснiчка”, а также онлайн-гипермаркетов “Е-доставка” и “ГиперМолл”, сделавшие покупку от 15 рублей с картой “Е-плюс” или Статускартой, в подарок получают игрушку-бонстика из новой коллекции “Легенды и мифы Беларуси”!

Собрать белорусскую коллекцию Бонстиков можно только до 23 сентября!
Собрать белорусскую коллекцию Бонстиков можно только до 23 сентября!

Розыгрыш призов 85-го тура состоится 11 сентября в 18.20 в ТРЦ "Е-сити" по адресу: г.Минск, ул.Денисовская, 8. В студии разыграют 5 автомобилей "Ниссан Кашкай", просторную квартиру в Минске в микрорайоне “Сухарево” по ул.Академика Карского, 8, а также денежные призы: их по традиции будет более 20 000!

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