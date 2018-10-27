Щедрая осень от Dana Holdings: трешка по цене двушки!

Потрясающая новость для больших семей и подлинных ценителей личного пространства: компания Dana Holdings, крупнейший в стране застройщик, объявляет беспрецедентную акцию на ограниченное количество трехкомнатных квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев": за каждый квадратный метр – минус 200$ от обычной стоимости! Это самый реальный и долгожданный шанс стать обладателем собственной квартиры в современных и комфортных домах в лучших столичных районах!

Оба комплекса - и "Маяк Минска", и "Парк Челюскинцев"- успели стать настоящими достопримечательностями города. Современные, красивые, тщательно спроектированные и качественно возведенные, они предложили Минску новый, до сих пор невиданный уровень организации городского пространства. Невероятно удобное для комфортной жизни месторасположение, богатейшая инфраструктура – и одновременно до мелочей продуманная планировка квартир и уникальная организация придомовой территории.

Что же ожидает будущих новоселов?

Все нужное – рядом!

Купить свежие продукты? Сделать прическу? Отвести малыша в сад? Все необходимое рядом!

Территория детства

Здесь есть и школы, и детские сады, и современные клубы и студии раннего развития, не говоря про отлично оборудованные детские площадки во дворах – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием. В "Маяке Минска", например, дорога до школы или сада займет не более 5 минут, а в "Парке Челюскинцев" детские сады входят в состав комплекса!

Зона здоровой жизни

Прежде всего, оба комплекса предлагают уникальные для огромного города благоприятные экологические условия. "Парк Челюскинцев", как и следует из названия, расположен буквально рядом с одноименным парком и главным ботаническим садом страны. Это гектары настоящего леса, чистый воздух, птицы и белки, скачущие в кронах деревьев. А "Маяк Минска" может порадовать прекрасной лесопарковой зоной с освежающей гладью каналов и сплетением дорожек вдоль набережных. Недалеко от парка – Дворец водного спорта и аквапарк "Фристайл". Будь то неспешные прогулки, тренировочный бег, разминка в тренажерном зале, катание на велосипедах или плаванье – каждый сможет найти себе здесь занятие по душе.

Транспортное обеспечение

Оба комплекса расположены вдоль главной артерии столицы – проспекта Независимости. "Парк Челюскинцев" – это три минуты неспешной ходьбы сразу до двух станций метро, одноименной и "Московской", а "Маяк Минска" – в нескольких шагах от станции "Восток". До Национального аэропорта можно домчать за полчаса, а до МКАД ехать не дольше десяти минут.

Торговый рай

Дамы наверняка оценят возможность сделать покупки в крупнейшем в Беларуси ТРЦ Dana Mall. Здесь представлены магазины всемирно известных брендов, организован просторный фудкорт с любимыми кафе и ресторанами, работает огромный кинотеатр и открыт гипермаркет. Жители "Маяка Минска" будут ходить в Dana Mall пешком, благо центр входит в состав комплекса. Но и из "Парка Челюскинцев" добраться до ТРЦ не проблема – одна остановка на метро! Или двадцать минут неспешной прогулки.

Кроме того, в обоих комплексах есть множество помещений коммерческой недвижимости. А значит, уже в самом скором времени здесь заработают многочисленные салоны, магазинчики, кафе и рестораны.

Каждая мелочь имеет значение

Проектировщики предусмотрели все, что понадобится обитателям трехкомнатных квартир для полноценной жизни: просторные, светлые помещения, лоджии, на которых можно разбить небольшой садик или оформить лаундж-зону, два санузла – а эту "мелочь" обязательно одобрят большие семьи! Планировки всех квартир свободные, поэтому организовать пространство можно по своему усмотрению.

А для тех, кто ищет что-то особенное, в "Маяке Минска" есть уникальные предложения. Кому, например, не понравится перспектива поселиться в квартире с собственной просторной террасой? Или в ультрасовременном пентхаусе с захватывающими панорамами Минска?

Эстетика будущего

Современный город обязан быть красивым, удобным и светлым. Компания "Дана Холдингс" решительно отказалась от общепринятых стандартов застройки и создает пространство, которое радует глаз и делает жизнь комфортным. Так, вместо подъездов – светлые лобби с местом для консьержа и дизайнерской мебелью. Пандусы, эстакады и подъемники – для удобства мам с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями. Здесь предусмотрен даже санузел со столиком для пеленания. Скоростные лифты, инновационные домофонные системы и системы пожаротушения – все сделано для человека!

Взмывающие к небу высотки ЖК "Парк Челюскинцев", где умело сочетаются строгие формы и плавные очертания, нарочитая геометричность, обилие стекла и светлых оттенков ЖК "Маяк Минска" – добро пожаловать в новую реальность!

Самые выгодные условия покупки

Квартир на столь выгодных условиях очень немного, поэтому тем, кто хотел бы изменить свои жилищные условия, следует поторопиться!

Счастливым обладателем одной из трехкомнатных квартир можно стать прямо сейчас – и для этого даже не обязательно иметь всю сумму на руках. Благодаря сотрудничеству с крупнейшими банками страны застройщик предлагает покупателям невероятно выгодные условия по кредиту.

АСБ Беларусбанк осуществляет кредитование на срок до 20 лет, у БПС Сбербанка период составляет 15 лет. В Приорбанке можно самостоятельно выбрать срок выплат – 5, 10 или 15 лет. Кредит покрывает до 80–90% стоимости недвижимости. Кроме того, возможен учет доходов близких родственников.

Ставка АСБ Беларусбанка самая низкая на рынке: всего 7,49% первые три года.

У БПС Сбербанка ставка фиксированная и при этом весьма приятная – 12,8%.

Ставка Приорбанка – 7,99% первые 2 года.

Так же выгодна и программа лизинга. Лизинговый договор оформляется на срок от 1 года до 20 лет, а процентная ставка равна 4,5%. Размер первоначального взноса – от 20% до 40%.

Для тех, кто хочет максимально быстро рассчитаться за жилье, застройщик приготовил не менее уникальное предложение – беспроцентную рассрочку на 2 года.

Поторопитесь – и трехкомнатная квартира станет настоящим семейным гнездышком! Узнать больше об акции можно по телефону 375 17 269-32-90, на сайте BIR.BY или в отделе продаж компании по адресу: г.Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Упускать такую уникальную возможность просто невозможно!

Лучшее – всегда свое!