Счетчики воды в жилфонде Беларуси начнут заменять с 2019 года

23 августа, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Замена индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения на счетчики с возможностью дистанционного съема показаний начнется с 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Андрей Ромашко отметил, что в разработанный проект постановления включены работы по замене индивидуальных приборов учета воды на приборы с возможностью дистанционного съема за счет средств капитального ремонта. "Проект постановления в Совете Министров, думаю, в ближайшее время этот проект будет принят. Ничто сегодня не мешает заказчикам, организациям ЖКХ по разработанным проектам вносить определенные дополнения и изменения. Фактически, можно сказать, со следующего года начнется процесс замены приборов учета", - пояснил он.

Представитель Минжилкомхоза подчеркнул, что подход в организации учета потребляемых в жилфонде ресурсов требует изменений. "Показания передаем по телефону и иным способом. Это неудобно как для потребителя, так и для расчетных организаций. Сегодня есть необходимость организации дистанционного съема показаний с этих приборов учета (горячего и холодного водоснабжения. - Прим. БЕЛТА.)", - резюмировал Андрей Ромашко.-0-