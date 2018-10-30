Щеткина: экология играет особую роль в сохранении здоровья человека и устойчивом развитии

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическая составляющая играет особую роль в сохранении здоровья человека и устойчивом развитии, заявила заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина во время международной научной конференции "Мониторинг состояния окружающей среды в целях устойчивого развития. 25 лет Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить о Повестке-2030, мы всегда обсуждаем, что нужно для того, чтобы добиться устойчивого развития и достигнуть 17 целей. Но самое важное - здоровье человека и уровень жизни. Экологическая составляющая в этом играет особую роль. В Совете по устойчивому развитию выделена специальная группа, которая занимается экологическими вопросами. Изменение климата, повышение уровня урбанизации, переработка отходов, качество питьевой воды - эти вопросы непосредственно касаются здоровья человека и лежат в зоне ответственности государства. Поэтому должен быть постоянный мониторинг этих процессов. В Беларуси есть 12 видов мониторинга. Сегодня на выставке представлено новое оборудование, которое предназначено для того, чтобы оценивать уровень радиационной безопасности, качество воды и воздуха. Это имеет большое значение для каждого из нас", - сказала Марианна Щеткина.

Она подчеркнула, что экологическая обстановка в стране находится под постоянным контролем. "Но нам нужно обсуждать эти вопросы и выходить на новый уровень работы по контролю за экологической составляющей. Экологические вопросы имеют планетарный, глобальный характер. Всем государствам нужно вести эту работу вместе, постоянно и поступательно, грамотно, с научным подходом", - отметила заместитель председателя Совета Республики.

С 2005 года в Беларуси почти в два раза сократился экологический след. Площадь особо охраняемых природных территорий увеличилась до 8,7% от территории страны. "Это тоже способствует тому, что экологическая обстановка в стране улучшается", - добавила Марианна Щеткина.

В законе "О нормативных правовых актах" установлено требование о соответствии принимаемых нормативных правовых актов Целям устойчивого развития. Такая информация должна быть включена в обоснование необходимости принятия документа.

Международная научная конференция "Мониторинг состояния окружающей среды в целях устойчивого развития. 25 лет Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь" проходит в Минске 30-31 октября. НСМОС играет важную роль в реализации государственной природоохранной политики и является основой информационного обеспечения управленческих решений в экологической сфере. Участники конференции ознакомятся с результатами ее 25-летнего функционирования, основными достижениями, посетят объекты наблюдений.-0-