Щеткина рассказала, как относится к сокращению декретного отпуска

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала, как относится к сокращению декретного отпуска, сообщает БЕЛТА.

У Марианны Щеткиной поинтересовались мнением насчет того, стоит ли сокращать декретный отпуск в Беларуси. Эта тема периодически звучит в обществе.

По словам заместителя председателя Совета Республики и председателя Белорусского союза женщин, если сокращать декретный отпуск, то важно учесть несколько вопросов, в том числе особенности выплаты пособий. "Если мы говорим о более коротком отпуске, значит, мы должны предложить разветвленную, удобную сеть ясельных групп, должны развивать частные детские сады", - отметила Марианна Щеткина.

Она добавила, что во многих странах декретный отпуск гораздо меньше, чем в Беларуси, поэтому разговоры о его сокращении понятны.

"Дается три года - это предоставленная возможность, - подчеркнула Марианна Щеткина. - Пусть останется этот отпуск".

Что касается введения обязательного декретного отпуска для отцов, то его надо рассматривать в качестве возможности для семьи, а не обязательства, убеждена Марианна Щеткина. "Для всех людей должны быть возможности и выбор, потому что ситуации в семьях могут быть разные. Мама не работает, а отец на высокооплачиваемой должности - ему нужен этот обязательный отпуск? Он оплачивается или нет? Если оплачивается, никто не откажется, а если нет? Тогда вопрос", - добавила она.

"Все-таки здесь должны решать в семье, но возможность такая быть должна. Она уже и сегодня есть", - заметила Марианна Щеткина.-0-