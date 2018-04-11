Щеткина: ставка на молодежь - гарантия развития страны

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка на молодежь является гарантией развития страны. Уверенность в этом выразила журналистам заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина после знакомства с проектами, представленными в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Общество развивается благодаря креативным личностям, отметила Марианна Щеткина. Поэтому важно создавать условия, чтобы молодой человек мог реализовать себя. С другой стороны важно, чтобы у него самого было желание и стремление к развитию. "Мы видим здесь действительно креативную талантливую молодежь. Если мы сегодня идем по пути информатизации общества, то, конечно, ставка должна быть на молодежь", - уверена зампредседателя Совета Республики.

По ее словам, выставка "100 идей для Беларуси" подтверждает аксиому, что самое главное богатство любого государства - человеческий капитал. Отрадно, что ребята, еще будучи школьниками, предлагают готовые проекты, которые можно внедрять в практику - в производство, здравоохранение и др. В этой связи Марианна Щеткина напомнила, что среди приоритетов, прозвучавших на V Всебелорусском народном собрании, были названы информатизация и молодежь.

В финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в этом году представлены разработки в 16 номинациях: 51 проект презентуют школьники и учащиеся ссузов и профессионально-технических колледжей и лицеев, 25 - студенты и 43 - работающая молодежь и молодые ученые. Самыми популярными номинациями конкурса стали "Информационно-коммуникационные технологии" (в финал вышли более 20 проектов) и "Медицина, фармация, медицинская техника" (13 проектов). Все они победители областных (Минского городского) этапов конкурса. Среди особенностей нынешнего конкурса новые номинации "Инклюзивное пространство", "Информационно-коммуникативные технологии для людей с инвалидностью" и участие в проекте людей с ограниченными возможностями на общих основаниях.

В этом году финальные мероприятия конкурса будут проходить два дня. Центральным событием первого дня стала форсайт-дискуссия "IT и молодежь - белорусский прорыв". Участники обсуждают различные актуальные вопросы - от общих трендов цифровой трансформации до построения цифровой экономики в Беларуси.

Идейным вдохновителем проекта "100 идей для Беларуси" с 2011 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-

Фото Оксаны Манчук