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Щеткина: ставка на молодежь - гарантия развития страны

Общество 11.04.2018 | 14:39
Участник проекта "100 идей для Беларуси" Максим Кирьянов, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Андрей Беляков
Участник проекта "100 идей для Беларуси" Максим Кирьянов, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Андрей Беляков

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставка на молодежь является гарантией развития страны. Уверенность в этом выразила журналистам заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина после знакомства с проектами, представленными в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Общество развивается благодаря креативным личностям, отметила Марианна Щеткина. Поэтому важно создавать условия, чтобы молодой человек мог реализовать себя. С другой стороны важно, чтобы у него самого было желание и стремление к развитию. "Мы видим здесь действительно креативную талантливую молодежь. Если мы сегодня идем по пути информатизации общества, то, конечно, ставка должна быть на молодежь", - уверена зампредседателя Совета Республики.

По ее словам, выставка "100 идей для Беларуси" подтверждает аксиому, что самое главное богатство любого государства - человеческий капитал. Отрадно, что ребята, еще будучи школьниками, предлагают готовые проекты, которые можно внедрять в практику - в производство, здравоохранение и др. В этой связи Марианна Щеткина напомнила, что среди приоритетов, прозвучавших на V Всебелорусском народном собрании, были названы информатизация и молодежь.

В финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в этом году представлены разработки в 16 номинациях: 51 проект презентуют школьники и учащиеся ссузов и профессионально-технических колледжей и лицеев, 25 - студенты и 43 - работающая молодежь и молодые ученые. Самыми популярными номинациями конкурса стали "Информационно-коммуникационные технологии" (в финал вышли более 20 проектов) и "Медицина, фармация, медицинская техника" (13 проектов). Все они победители областных (Минского городского) этапов конкурса. Среди особенностей нынешнего конкурса новые номинации "Инклюзивное пространство", "Информационно-коммуникативные технологии для людей с инвалидностью" и участие в проекте людей с ограниченными возможностями на общих основаниях.

В этом году финальные мероприятия конкурса будут проходить два дня. Центральным событием первого дня стала форсайт-дискуссия "IT и молодежь - белорусский прорыв". Участники обсуждают различные актуальные вопросы - от общих трендов цифровой трансформации до построения цифровой экономики в Беларуси.

Идейным вдохновителем проекта "100 идей для Беларуси" с 2011 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-

Фото Оксаны Манчук

Большинство предложений в финале "100 идей для Беларуси" связано с IT-сферой - БеляковБольшинство предложений в финале "100 идей для Беларуси" связано с IT-сферой - Беляков
"Сегодня нужны идеи, которые будут служить развитию нашей страны. Очень приятно, что молодежь генерирует такие идеи. Если говорить об особенностях этого сезона, то большинство идей связано с информационными технологиями, с IT-сферой", - сказал Андрей Беляков.

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Теги
БРСМ, конкурс, молодежь, Щеткина
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