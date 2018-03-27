Сегодня требуются новые технологии молодежного сотрудничества - Суриков

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня нужны новые форматы молодежного сотрудничества. Об этом сегодня заявил посол России в Беларуси Александр Суриков во время приветственного выступления на торжественном открытии III Международной конференции соотечественников "О вкладе молодежи в развитие российско-белорусских связей", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня нужны новые технологии молодежного сотрудничества и новые форматы деятельности в различных сферах работы молодежи. Нарастает понимание того, что более широкое увлечение молодежи должно идти в предпринимательской сфере деятельности, здесь мы пока не очень активны - нужно наращивать усилия. Молодежное общение между россиянами и белорусами, обмен опытом, который произойдет в ходе форума, будет способствовать укреплению российско-белорусского сотрудничества", - сказал Александр Суриков.

В свою очередь заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Татьяна Якубович отметила, что молодежь - это стратегический ресурс обоих государств. "Какой фундамент мы заложим в работе с молодежью, таким и будет будущее братских народов. Сегодня этот фундамент у нас уже есть. Беларусь взаимодействует с 65 регионами России. Очень серьезно развиваются отношения с Москвой, Санкт-Петербургом, Ленинградской и Брянской областями. Активно развивается молодежное предпринимательство, работа в социальных сетях, стройотрядовское движение", - подчеркнула она.

III Международная конференция соотечественников "О вкладе молодежи в развитие российско-белорусских связей" проходит в Минске 27-28 марта в Доме Москвы. В форуме принимают участие более 140 представителей молодежных общественных организаций соотечественников, госструктур, учреждений образования, СМИ, различных фондов. Главная цель мероприятия - не только обозначить новые направления и форматы деятельности, но и презентовать успешные проекты российско-белорусского молодежного сотрудничества, обозначить механизмы их поддержки. Конференция организована координационным советом российских соотечественников и проходит уже в третий раз. В прошлом году форум прошел на базе исторического факультета МГУ им. Ломоносова в Москве.-0-