Сегодня в Минске пройдет открытие нового футбольного фан-бара

С 14 июня летнее кафе в столичном парке Победы сменит формат работы с велокафе на футбольный фан-бар. Новое место сбора всех столичных болельщиков представляет из себя большой шатер на 300 человек - с живописным видом на Свислочь, пивом от "Аливария" и огромным экраном для просмотра самых интересных матчей этого лета.

Велокафе в парке Победы перейдет на футбольный режим работы на целый месяц, начиная с сегодняшнего дня. Гостей первой футбольной вечеринки в фан-баре будут ждать с 17.30. В заведении установили 5 экранов, самый большой из которых площадью 15 кв.м. Весь месяц в фан-баре будут показывать самые интересные матчи. Сегодня вечером в фан-баре будут транслировать первый матч чемпионата мира между Саудовской Аравией и Россией.

В заведении уже с первого дня работы готовы к наплыву болельщиков. Специально для первых посетителей даже установят бочку, до краев наполненную бесплатным соленым арахисом. Кроме того, в баре можно приобрести стрит-фуд и пиво от бренда "Аливария". Последнее, кстати, будет доступно по очень демократичной для минских заведений цене.

В течение месяца "Аливария" будет проводить футбольные вечеринки со свободным входом для столичных болельщиков. Организаторы обещают устроить для минчан футбольный паб-квиз и Stand-up party. Все карты пока не раскрывают, но о самых интересных party сезона обещают сообщить дополнительно. Кроме того, в заведении всегда можно будет устроить свою собственную вечеринку. Например, провести чемпионат по кикеру или посоревноваться в футбольном фристайле с друзьями. Приходить в фан-бар можно смело с друзьями - одновременно там смогут отдохнуть 50 больших компаний.

Проводить футбольные вечеринки "Аливария" будет также по адресу ул.Зыбицкая, 6, в баре 4-4-2. Сезон футбольных тусовок здесь также начнется уже в этот четверг и продлится весь месяц. Болельщиков ждут каждый день с 17.00 до часа ночи в будни и до 4 утра в пятницу и субботу. Специально по этому поводу заведение откроет летнюю зону отдыха с большим экраном под открытым небом. Неоспоримый плюс этого фан-бара - удобное расположение на самой тусовочной улице города и возможность устраивать after-party до самого утра.

Открытие сезона футбольных вечеринок от "Аливария"

Где: велокафе в парке Победы (набережная Свислочи, пересечение с пр. Машерова).

Когда: с 17.30 до 20.00.

Вход свободный.

Как добраться до фан-бара в парке Победы: