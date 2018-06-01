1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секторальный совет по IT-образованию создается в Беларуси, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко после подписания в пресс-центре БЕЛТА соглашения о сотрудничестве между министерством и мобильным оператором МТС по реализации совместных образовательных проектов в 2018-2019 годах.

"Принято решение создать секторальный совет по IT-образованию. Сейчас формируется его состав, прорабатываем план работы. В рамках этого совета мы серьезно посмотрим на содержание IT-образования - как профессионального, так и школьного", - сказал Игорь Карпенко.

Совет создается на базе Минобразования, Министерства связи и информатизации и Парка высоких технологий. Его члены проанализируют учебные планы, программы по этому направлению, в целом содержание работы. "Возможно, есть смысл отказаться от жесткого учебного плана по курсу информатики в средней школе. Может быть, стоит выработать какой-то список компетенций, которыми должен обладать учащийся, заканчивая общую среднюю школу", - отметил министр. Эти вопросы еще предстоит обсудить, добавил он.

По словам Игоря Карпенко, этот секторальный совет должен сыграть важную роль в приближении содержания образования к IT-сектору.

В последнее время активизировались контакты Министерства образования с резидентами Парка высоких технологий. С некоторыми из них проведены переговоры, в том числе на тему совершенствования образовательных программ.

В продолжение темы министр отметил, что в новую редакцию Кодекса об образовании заложено такое понятие, как примерный учебный план. Это позволит самому вузу по определенному процентному соотношению учебных часов корректировать содержание образования с учетом пожеланий конкретных организаций - заказчиков кадров.-0-

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