Селекционно-генетические центры в сфере молочного и мясного скотоводства будут созданы в СГ

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Селекционно-генетические центры в сферах молочного, мясного скотоводства и сеноводства будут созданы в Беларуси и России по программе Союзного государства. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по науке Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству Александр Будевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мировая тенденция в молочном скотоводстве направлена сегодня на создание и поддержание референтных популяций. Численности племенного поголовья в нашей стране не хватает, поэтому мы работаем над программой в рамках Союзного государства по созданию совместных селекционно-генетических центров, одной из задач которой является формирование такой популяции, - отметил Александр Будевич. - Цель программы - создать такие центры в сферах молочного, мясного скотоводства и сеноводства".

Он рассказал, что работа над программой началась около двух лет назад. Заказчиками выступают Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерство сельского хозяйства России, разработчиками - Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству и Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела.

Программа предполагает также создание информационно-аналитической базы общих популяций животных, повышение достоверности оценки животных путем использования ДНК-технологий и биотехнологий. "В целом это позволит интегрировать наши системы под общую структуру развития племенного животноводства Союзного государства", - сказал Александр Будевич.-0-