26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко рассчитывает на высокую эффективность работы "БелБиограда". Об этом он заявил на республиканском собрании научной общественности, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко отметил, что в ближайшее время проект указа по "БелБиограду" должен быть передан на рассмотрение главе государства. По мнению вице-премьера, в будущем "БелБиоград" сможет оказывать влияние на экономику страны, сравнимое с Парком высоких технологий.

В 2017 году эффективно осваивались средства республиканского централизованного инновационного фонда, и поддержка в этом направлении продолжится, заверил Владимир Семашко. "Мы будем поддерживать белорусскую науку по техперевооружению, потому что без хорошего лабораторного оборудования, материальной обеспеченности сложно развиваться, экспериментировать и чего-то добиваться", - добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что белорусская наука внесла значительный вклад в развитие промышленности и сельского хозяйства в стране. Доля Беларуси в мировом промышленном производстве за последние 20 лет выросла в 2,3 раза, и это было бы невозможно без ученых. "Роль науки будет только возрастать", - резюмировал Владимир Семашко.-0-