Семилетний пассажир "Боинга" будет сутки находиться под наблюдением белорусских врачей

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летевший из Москвы в Рим семилетний пассажир "Боинга" сутки будет под наблюдением белорусских медиков, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.
Ребенок находится в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. Проводится необходимая диагностика для оценки его состояния. В центре он пробудет 24 часа, чтобы исключить аппендицит или другие тяжелые заболевания. При отсутствии осложнений ребенок будет отправлен по пути следования.
Как сообщалось, самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва-Рим, совершил вынужденную посадку в Минске. Такое решение было принято из-за сильного недомогания у ребенка.-0-
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