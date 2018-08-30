Семилетний пассажир "Боинга" будет сутки находиться под наблюдением белорусских врачей

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летевший из Москвы в Рим семилетний пассажир "Боинга" сутки будет под наблюдением белорусских медиков, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Ребенок находится в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. Проводится необходимая диагностика для оценки его состояния. В центре он пробудет 24 часа, чтобы исключить аппендицит или другие тяжелые заболевания. При отсутствии осложнений ребенок будет отправлен по пути следования.

Как сообщалось, самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва-Рим, совершил вынужденную посадку в Минске. Такое решение было принято из-за сильного недомогания у ребенка.-0-