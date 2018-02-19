Семинар для здравниц-исполнителей программ СГ планируется провести в лепельской "Жемчужине"

19 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На базе детского реабилитационно-оздоровительного центра "Жемчужина" (Лепельский район) планируется провести семинар по обмену опытом для белорусских и российских санаториев, занимающихся оздоровлением детей по путевкам Союзного государства. Об этом сообщила сегодня начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко на встрече союзных парламентариев с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым, передает корреспондент БЕЛТА.

Маргарита Левченко отметила, что впервые посетила "Жемчужину" в этом году и была впечатлена высокопрофессиональной организацией деятельности центра, штатом квалифицированных специалистов, самим комплексом. "Мы всегда получаем только положительные отзывы о работе этого центра, поэтому у нас обсуждается возможность провести на базе "Жемчужины" семинар по обмену опытом с участием представителей всех белорусских и российских санаториев, занимающихся оздоровлением детей по линии Союзного государства. Чтобы они тоже смогли ознакомиться с применяемыми здесь методиками, технологиями, накопленным опытом, который затем смогут применить и в своей работе", - сказала парламентарий.

ДРОЦ "Жемчужина" с 2004 года является одним из постоянных исполнителей программы Союзного государства по организации лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Привлекательности центра способствуют серьезная материальная база, широкий комплекс лечебных и оздоровительных процедур и большой опыт работы в области психологической реабилитации. Оздоровление по путевкам Союзного государства в 2017 году здесь прошли около 500 детей. В настоящее время в центре идет возведение нового спального корпуса. Николай Шерстнев предложил союзным парламентариям рассмотреть возможность оказания поддержки в финансировании данного проекта по линии Союзного государства.-0-