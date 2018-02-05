Семинар по теме реализации Нагойского протокола в Беларуси пройдет в Минске 7 февраля

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вводный семинар по проекту международной технической помощи "Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального потенциала для реализации Нагойского протокола в Республике Беларусь" пройдет в Минске 7 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

Данный проект является частью глобального проекта для 24 стран и финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

В семинаре примут участие представители ПРООН в Беларуси, Института генетики и цитологии НАН Беларуси (исполнитель проекта), Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, научных организаций, обменивающихся генетическими ресурсами с другими странами, представители Казахстана и Таджикистана, реализующие данный проект. Откроют семинар координатор выполнения глобального проекта регионального офиса ПРООН в Европе и Центральной Азии Клаудио Кьяролла и заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александр Корбут.

"Цель Нагойского протокола - обеспечить совместное использование на справедливой и равной основе выгод от применения генетических ресурсов, к которым относится любой материал растительного, животного, микробного или иного происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности и представляющий фактическую или потенциальную ценность, а значит все биологическое разнообразие Беларуси. Это растения, животные, штаммы микроорганизмов, коллекции сортов и семян, сельскохозяйственных культур. Фактически, соблюдение страной положений Нагойского протокола означает гарантированное получение выгод от использования генетических ресурсов собственной страны и готовность соответственно предоставлять выгоды странам - поставщикам генетических ресурсов", - пояснили в НАН.

Нагойский протокол к Конвенции о биологическом разнообразии был принят 29 октября 2010 года и вступил в силу 12 октября 2014 года. Он является дополняющим протоколом к Конвенции о биологическом разнообразии ООН.-0-