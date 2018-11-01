Семинары по реализации декрета о содействии занятости населения проходят в регионах

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты проводит во всех регионах страны семинары по отдельным вопросам реализации декрета "О содействии занятости населения", сообщили БЕЛТА в Минтруда.
В мероприятиях участвуют представители местных органов власти, советов депутатов, служб занятости, постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости.
На встречах рассматриваются и обсуждаются результаты работы созданных комиссий и итоги формирования "пробной" базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.
Первый семинар состоялся 25 октября в Брестской области под руководством первого заместителя министра Андрея Лобовича. С его же участием на 5 ноября запланирована встреча в Гродненской области. Остальные семинары будет курировать министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Сегодня такое мероприятие проходит в Гомельской области, 2 ноября - в Минской, 6 ноября - Витебской, 8-го - Могилевской областях. Семинар в Минске состоится 9 ноября.-0-
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