Семинары по реализации декрета о содействии занятости населения проходят в регионах

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты проводит во всех регионах страны семинары по отдельным вопросам реализации декрета "О содействии занятости населения", сообщили БЕЛТА в Минтруда.

В мероприятиях участвуют представители местных органов власти, советов депутатов, служб занятости, постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости.

На встречах рассматриваются и обсуждаются результаты работы созданных комиссий и итоги формирования "пробной" базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Первый семинар состоялся 25 октября в Брестской области под руководством первого заместителя министра Андрея Лобовича. С его же участием на 5 ноября запланирована встреча в Гродненской области. Остальные семинары будет курировать министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Сегодня такое мероприятие проходит в Гомельской области, 2 ноября - в Минской, 6 ноября - Витебской, 8-го - Могилевской областях. Семинар в Минске состоится 9 ноября.-0-