Семинары Всемирной метеорологической организации пройдут в Минске 2-4 октября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технические семинары по интегрированной глобальной системе наблюдения Всемирной метеорологической организации (ВМО) и авиационной системе ретрансляции метеорологических данных пройдут в Минске 2-4 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси.

Также в Минске пройдут заседания целевых групп Региональной ассоциации VI по интегрированной глобальной системе наблюдения ВМО и по наблюдениям с летательных аппаратов. Во встречах примут участие представители 18 государств.

Интегрированная глобальная система наблюдения ВМО представляет собой комплексный подход к совершенствованию глобальных систем климатических наблюдений и их постепенному развитию. Вместе с информационной системой ВМО является основой обеспечения всеми странами - членами организации точных, достоверных и своевременных данных наблюдений в области погоды, климата, воды и окружающей среды в целом.

Авиационная система ретрансляции метеорологических данных является подсистемой интегрированной глобальной системы наблюдений, которая определяется и поддерживается по всемирной программе наблюдений погоды ВМО. Эта система использует преимущественно существующие бортовые датчики, компьютеры и системы связи для сбора, обработки, форматирования и передачи метеорологических данных наземным станциям. Собранные данные используются для ряда метеоприложений, в том числе для прогнозирования погоды, мониторинга климата, систем раннего предупреждения погодных явлений, мониторинга погоды и прогнозирования в авиационной промышленности.

"Государственные гидрометеорологические службы членов ВМО 24 часа в сутки и 7 дней в неделю передают важные сведения о метеоситуации и изменениях климата по всему миру. Своевременные и точные предупреждения об изменениях погодных условий и климата дают возможность заранее подготовиться к предстоящим природным чрезвычайным ситуациям, минимизировать их последствия для сообщества и окружающей среды", - отметили в Белгидромете.

Семинары ВМО пройдут в преддверии 30-й юбилейной сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ, которая состоится 17-18 октября в Минске.-0-