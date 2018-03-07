Семья Шестак из Минска выиграла 2-комнатную квартиру от "Евроопт". Удачной стала покупка в "Е-доставке", а поздравили "Иванушки International"!

"Евроопт" продолжает менять жизнь своих покупателей к лучшему, каждую неделю в игре "Удача в придачу!" разыгрывая квартиру в Минске, три автомобиля и денежные призы. Очередной розыгрыш, который состоялся в этот понедельник, удивил многих! Накануне 8 Марта все три автомобиля выиграли… мужчины - Владимир Мазуркевич из Минска, Вячеслав Шалима из деревни Старина и Павел Грицко из Гродно. Теперь им точно будет чем порадовать своих любимых к празднику! А вот главный приз - 2-комнатная квартира в престижном районе Минска - достался представительнице прекрасного пола, работнику стоматологической клиники Оксане Шестак из Минска. Причем досрочно - в финале розыгрыша все 10 игровых кодов, претендовавших на квартиру, принадлежали ей!

Удачной для семьи Шестак стала покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". Кстати, заказ в этом же онлайн-гипермаркете принес победу и Владимиру Мазуркевичу. Так что в этом туре покупателям "Е-доставки" фортуна улыбнулась особенно широко! А определили победителей 58-го тура игры "Удача в придачу!" сами "Иванушки International". Кумиры поколений, неугомонные романтики, солисты этой группы специально прибыли в Минск, чтобы в столичном "Е-Сити" разыграть суперпризы первого весеннего тура. А также спеть свои знаменитые хиты "Кукла" и "Тополиный пух", раздать автографы и поздравить милых дам с наступающим праздником. Такой подарок к 8 Марта сделал всем своим покупательницам "Евроопт"!

"Иванушки International" не только разыграли суперпризы первого весеннего тура, но и спели свои хиты "Кукла" и "Тополиный пух", раздали автографы и подарили дамам цветы!

"Видно, что в этой игре все реально, все по-честному! - поделились своими впечатлениями "Иванушки" после розыгрыша. - Любой из участников игры может взять и выиграть квартиру или автомобиль. Даже у нас в России такой глобальной акции нет. А жалко, мы бы тоже поучаствовали!"

"Иванушки International": "Любой из участников игры может взять и выиграть квартиру или автомобиль. Даже у нас в России такой глобальной акции нет. А жалко, мы бы тоже поучаствовали!"

В нашей стране возможность испытать удачу в игре от "Евроопт" есть у каждого. И в этот понедельник сразу четырем белорусам повезло услышать о своем выигрыше от кумиров миллионов! Но самую удачную покупку сделала семья Оксаны Шестак из Минска. Как обычно закупились на неделю в "Е-доставке" - и 5 марта уже принимали поздравления с победой от "Иванушек International"!

Ключи от столичной квартиры супругам во вторник вручил операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин.

"Когда "Иванушки" во время звонка в прямом эфире сказали, что я выиграла квартиру, у меня как будто компьютер "завис"! Пока осознала… Эмоции просто вулканом били! - описывает свои ощущения в тот момент победительница. - Ведь когда смотришь, что кто-то выигрывает, всегда думаешь: "Наверное, есть такое, но как такое может случиться со мной?" Тем более квартира, двухкомнатная… Это было что-то из мира фантастики! И вот случилось же. Это просто невероятно, других слов нет!"

Квартира - в придачу к повседневным покупкам. О таком можно только мечтать! А семья Шестак не только мечтала, но и действовала. Точнее, делала нужные им покупки, брала "товар удачи" и - дождалась главный приз. Причем в их случае сработала не только удача, но и чистая математика: ведь по логике, чем больше кодов - тем больше шансов на успех!

Кстати, свою новую квартиру семья победителей оценила уже вчера. Оксане Владимировне предстояла поездка за границу - и организаторы пошли навстречу, вручив ключи немного раньше. Так что счастливчики смогли пройтись по выигранным апартаментам и ощутить свою победу в полной мере!

Просторное жилье площадью более 70 "квадратов" теперь принадлежит семье Шестак! "Квартирный вопрос решен!"

Квартира площадью около 70 кв.м и стоимостью свыше 170 тыс. рублей (или более $85 тыс.) расположена в столичной новостройке под номером 5 на улице Мястровской. А рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть душой и телом. И, конечно, "Евроопт"!

Квартира в престижном районе столицы – отличная возможность изменить жизнь к лучшему!

"У нас дочка в прошлом году замуж вышла, снимают квартиру, так что этот выигрыш просто как с неба упал, мы очень счастливы! Квартирный вопрос, который так нас волновал, решен! А покупки в "Е-доставке" стали для нас такими удачными! Вот так бывает, - радуется Оксана Шестак. - Так что я всем желаю играть, верить в удачу и выигрывать!"

Кстати, это уже вторая квартира, которую участникам игры принесли покупки в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". А также курьеры онлайн-сервисов "доставили" участникам игры 20 автомобилей!

Двадцатый, юбилейный, был вручен как раз сегодня в столичном "Е-Сити", где состоялась церемония награждения счастливчиков, выигравших тройку ярких и практичных "Ниссан Жук". В эту среду кроссоверы с фирменной наклейкой "Удача в придачу!" на капоте покинули призовой пьедестал, где простояли целую неделю, освободив место для следующих трех внедорожников, которые будут разыграны 12 марта. И отныне по белорусским дорогам разъезжают уже 155 автомобилей от "Евроопт".

Ключи от ярких "Ниссан Жук" победителям сегодня в "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев.

Покупка в "Е-доставке" принесла красный "Ниссан Жук" семье из Минска. Ключи от кроссовера сегодня вручены Владимиру Мазуркевичу, сварщику по профессии. И эта победа, кстати, также стала досрочной. В финале розыгрыша у покупателя было 10 игровых кодов из 10, и уже после шестой цифры, вытянутой из лототрона, на автомобиль претендовал только он!

Покупка в "Е-доставке" принесла красный "Ниссан Жук" сварщику Владимиру Мазуркевичу. "Будет дочке автомобиль!"

"Хотели поменять машину, у нас старенькая, и вот сбылась мечта! Когда "Иванушки" в прямом эфире поздравили, прямо мандраж какой-то был! - не верит своему счастью победитель. - Почти с первого тура начали играть, как карточку получили, были мелкие призы, сертификаты, деньги на мобильный телефон. А крупный выигрыш принесла покупка, которую дочка сделала в "Е-доставке", так что это будет ей автомобиль!"

"Очень удобный сервис! - подключается к разговору дочь победителя Ксения. - Заказал - и сиди дома, занимайся своими делами, жди, пока привезут. Каждую неделю пользуюсь! Мечтала выиграть именно красный автомобиль - и у меня это получилось!"

Дочь победителя Ксения: "Покупки в "Е-доставке" делаю каждую неделю, очень удобный сервис!"

Еще один красный "Ниссан Жук" отныне принадлежит Вячеславу Шалиме из деревни Старина Минского района, который трудится в транспортной сфере.

Работник транспортной сферы Вячеслав Шалима: "Самый лучший подарок для жены на 8 Марта!"

"Повезло в первый раз в жизни! Валерьянку пришлось пить, когда узнал о выигрыше, - в шутку и в серьез признается этот победитель. - Супруга так хотела автомобиль, и тут бах - самый лучший подарок на 8 Марта за всю жизнь! Надо признаться, я, как и многие, не верил, что можно выиграть, а теперь вот сам убедился. И как после этого можно идти в какой-то другой магазин, а не в "Евроопт"? Как только узнали о выигрыше - сразу же туда поехали!"

За руль фиолетового "Ниссан Жук" сядет Павел Грицко, индивидуальный предприниматель из Гродно. Этот покупатель играет практически с начала и уже выигрывал сертификат на 10 рублей и деньги на телефон. Но к возможности выиграть крупный приз относился как-то скептически.

Предприниматель Павел Грицко: "К возможности выиграть крупный приз относился как-то скептически – до этого понедельника, конечно!"

"До понедельника, конечно, - со смехом делает поправку победитель. - Как раз думал, что нужно уже автомобиль поменять, и тут вопрос решился сам собой. Видите, как хорошо играть в "Удачу в придачу!". Так что пробуйте, сыграйте! Если бы я не зарегистрировал свою дисконтную карточку в игре, не выиграл бы и этот автомобиль. За продуктами ходят все, почему бы не попробовать получить такой бонус в придачу?"

Также своих обладателей в 58-м туре нашли 100 очень приятных сумм по 500 рублей каждая. Эти призы победители смогли забрать уже во вторник в гипермаркетах своих областных центров. Согласитесь, накануне 8 Марта такое пополнение бюджета особенно актуально! Давайте познакомимся со счастливчиками.

Во вторник призы получили покупатели, выигравшие по 500 рублей! Накануне 8 Марта очень актуально!

"Никогда не верила в чудеса, но сейчас увидела, что они существуют! – делится эмоциями молодая мама в декретном отпуске Мария Зайцева из Минска. - Делала со старшим сыном уроки, когда мне пришло сообщение, что я выиграла 500 рублей. Была безумно удивлена, даже не ожидала такого выигрыша! Три раза пересмотрела, показала мужу, чтобы он проверил, потому что я такую сумму еще никогда не выигрывала. Конечно, я в шоке до сих пор! Как потратить, еще думаю. Накануне 8 Марта планов много!"

Мама в декретном отпуске Мария Зайцева: "Никогда не верила в чудеса, но сейчас увидела, что они существуют!"

Семья Абрамовичей приехала за своим призом в столичный "Е-Сити" из Борисова. "Вчера нам позвонили и сообщили, что мы выиграли 500 рублей, - рассказывает Алла Константиновна, заведующая хозяйством в детском саду. – Повезло, и даже очень! А потратить есть куда – и на себя, и на детей, и на внуков… И на "Удачу в придачу!" , конечно! Играем всего месяц, а уже выиграли. Теперь идем на машину и квартиру!"

Работник детского сада Алла Абрамович: "Потратим на себя, детей, внуков… И на покупки в "Евроопт", конечно!"

Уже два года игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" исполняет заветные мечты белорусов! За это время 38 семей стали обладателями столичных апартаментов, по стране колесят 155 автомобилей, 640 счастливчиков отдохнули на лучших курортах мира. А еще более 1 млн 300 тыс. покупателей повезло стать обладателями других ценных призов от "Евроопт". В целом призовой фонд народной игры за два года составил более $14 млн!

И игра продолжается! Каждый месяц "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает 4 квартиры, 12 автомобилей и более 200 тыс. денежных призов. А всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры,156 автомобилей и более 2,5 млн других призов! Все мы регулярно ходим в магазин, так почему бы в придачу к нужным покупкам не получить шанс выиграть машину или квартиру, которые разыгрываются каждую неделю?

Каждый понедельник "Евроопт" разыгрывает шикарные призы: квартиру, автомобили и деньги!

Покупайте нужные вам продукты и подарки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" - и уже в понедельник игровые коды, начисленные за праздничные покупки, примут участие в розыгрыше призов 59-го тура! На кону 12 марта квартира в элитном районе Минска - по адресу ул. Ильянская, 6, а также три автомобиля "Ниссан Жук" и еще более 50 000 других призов!

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 12 марта!

Присоединяйтесь к игре, делайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!