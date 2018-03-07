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Семья Шестак из Минска выиграла 2-комнатную квартиру от "Евроопт". Удачной стала покупка в "Е-доставке", а поздравили "Иванушки International"!

Общество 07.03.2018 | 14:26
Квартиру работнику стоматологической клиники Оксане Шестак "вытянули" солисты культовой группы "Иванушки International", а удачу принесла покупка в "Е-доставке"!
Квартиру работнику стоматологической клиники Оксане Шестак "вытянули" солисты культовой группы "Иванушки International", а удачу принесла покупка в "Е-доставке"!

"Евроопт" продолжает менять жизнь своих покупателей к лучшему, каждую неделю в игре "Удача в придачу!" разыгрывая квартиру в Минске, три автомобиля и денежные призы. Очередной розыгрыш, который состоялся в этот понедельник, удивил многих! Накануне 8 Марта все три автомобиля выиграли… мужчины - Владимир Мазуркевич из Минска, Вячеслав Шалима из деревни Старина и Павел Грицко из Гродно. Теперь им точно будет чем порадовать своих любимых к празднику! А вот главный приз - 2-комнатная квартира в престижном районе Минска - достался представительнице прекрасного пола, работнику стоматологической клиники Оксане Шестак из Минска. Причем досрочно - в финале розыгрыша все 10 игровых кодов, претендовавших на квартиру, принадлежали ей!

Удачной для семьи Шестак стала покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". Кстати, заказ в этом же онлайн-гипермаркете принес победу и Владимиру Мазуркевичу. Так что в этом туре покупателям "Е-доставки" фортуна улыбнулась особенно широко! А определили победителей 58-го тура игры "Удача в придачу!" сами "Иванушки International". Кумиры поколений, неугомонные романтики, солисты этой группы специально прибыли в Минск, чтобы в столичном "Е-Сити" разыграть суперпризы первого весеннего тура. А также спеть свои знаменитые хиты "Кукла" и "Тополиный пух", раздать автографы и поздравить милых дам с наступающим праздником. Такой подарок к 8 Марта сделал всем своим покупательницам "Евроопт"!

"Иванушки International" не только разыграли суперпризы первого весеннего тура, но и спели свои хиты "Кукла" и "Тополиный пух", раздали автографы и подарили дамам цветы!
"Иванушки International" не только разыграли суперпризы первого весеннего тура, но и спели свои хиты "Кукла" и "Тополиный пух", раздали автографы и подарили дамам цветы!

"Видно, что в этой игре все реально, все по-честному! - поделились своими впечатлениями "Иванушки" после розыгрыша. - Любой из участников игры может взять и выиграть квартиру или автомобиль. Даже у нас в России такой глобальной акции нет. А жалко, мы бы тоже поучаствовали!"

"Иванушки International": "Любой из участников игры может взять и выиграть квартиру или автомобиль. Даже у нас в России такой глобальной акции нет. А жалко, мы бы тоже поучаствовали!"
"Иванушки International": "Любой из участников игры может взять и выиграть квартиру или автомобиль. Даже у нас в России такой глобальной акции нет. А жалко, мы бы тоже поучаствовали!"

В нашей стране возможность испытать удачу в игре от "Евроопт" есть у каждого. И в этот понедельник сразу четырем белорусам повезло услышать о своем выигрыше от кумиров миллионов! Но самую удачную покупку сделала семья Оксаны Шестак из Минска. Как обычно закупились на неделю в "Е-доставке" - и 5 марта уже принимали поздравления с победой от "Иванушек International"!

Ключи от столичной квартиры супругам во вторник вручил операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин.
Ключи от столичной квартиры супругам во вторник вручил операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин.

"Когда "Иванушки" во время звонка в прямом эфире сказали, что я выиграла квартиру, у меня как будто компьютер "завис"! Пока осознала… Эмоции просто вулканом били! - описывает свои ощущения в тот момент победительница. - Ведь когда смотришь, что кто-то выигрывает, всегда думаешь: "Наверное, есть такое, но как такое может случиться со мной?" Тем более квартира, двухкомнатная… Это было что-то из мира фантастики! И вот случилось же. Это просто невероятно, других слов нет!"

Квартира - в придачу к повседневным покупкам. О таком можно только мечтать! А семья Шестак не только мечтала, но и действовала. Точнее, делала нужные им покупки, брала "товар удачи" и - дождалась главный приз. Причем в их случае сработала не только удача, но и чистая математика: ведь по логике, чем больше кодов - тем больше шансов на успех!

Кстати, свою новую квартиру семья победителей оценила уже вчера. Оксане Владимировне предстояла поездка за границу - и организаторы пошли навстречу, вручив ключи немного раньше. Так что счастливчики смогли пройтись по выигранным апартаментам и ощутить свою победу в полной мере!

Просторное жилье площадью более 70 "квадратов" теперь принадлежит семье Шестак! "Квартирный вопрос решен!"
Просторное жилье площадью более 70 "квадратов" теперь принадлежит семье Шестак! "Квартирный вопрос решен!"

Квартира площадью около 70 кв.м и стоимостью свыше 170 тыс. рублей (или более $85 тыс.) расположена в столичной новостройке под номером 5 на улице Мястровской. А рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть душой и телом. И, конечно, "Евроопт"!

Квартира в престижном районе столицы – отличная возможность изменить жизнь к лучшему!
Квартира в престижном районе столицы – отличная возможность изменить жизнь к лучшему!

"У нас дочка в прошлом году замуж вышла, снимают квартиру, так что этот выигрыш просто как с неба упал, мы очень счастливы! Квартирный вопрос, который так нас волновал, решен! А покупки в "Е-доставке" стали для нас такими удачными! Вот так бывает, - радуется Оксана Шестак. - Так что я всем желаю играть, верить в удачу и выигрывать!"

Кстати, это уже вторая квартира, которую участникам игры принесли покупки в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". А также курьеры онлайн-сервисов "доставили" участникам игры 20 автомобилей!

Двадцатый, юбилейный, был вручен как раз сегодня в столичном "Е-Сити", где состоялась церемония награждения счастливчиков, выигравших тройку ярких и практичных "Ниссан Жук". В эту среду кроссоверы с фирменной наклейкой "Удача в придачу!" на капоте покинули призовой пьедестал, где простояли целую неделю, освободив место для следующих трех внедорожников, которые будут разыграны 12 марта. И отныне по белорусским дорогам разъезжают уже 155 автомобилей от "Евроопт".

Ключи от ярких "Ниссан Жук" победителям сегодня в "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев.
Ключи от ярких "Ниссан Жук" победителям сегодня в "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев.

Покупка в "Е-доставке" принесла красный "Ниссан Жук" семье из Минска. Ключи от кроссовера сегодня вручены Владимиру Мазуркевичу, сварщику по профессии. И эта победа, кстати, также стала досрочной. В финале розыгрыша у покупателя было 10 игровых кодов из 10, и уже после шестой цифры, вытянутой из лототрона, на автомобиль претендовал только он!

Покупка в "Е-доставке" принесла красный "Ниссан Жук" сварщику Владимиру Мазуркевичу. "Будет дочке автомобиль!"
Покупка в "Е-доставке" принесла красный "Ниссан Жук" сварщику Владимиру Мазуркевичу. "Будет дочке автомобиль!"

"Хотели поменять машину, у нас старенькая, и вот сбылась мечта! Когда "Иванушки" в прямом эфире поздравили, прямо мандраж какой-то был! - не верит своему счастью победитель. - Почти с первого тура начали играть, как карточку получили, были мелкие призы, сертификаты, деньги на мобильный телефон. А крупный выигрыш принесла покупка, которую дочка сделала в "Е-доставке", так что это будет ей автомобиль!"

"Очень удобный сервис! - подключается к разговору дочь победителя Ксения. - Заказал - и сиди дома, занимайся своими делами, жди, пока привезут. Каждую неделю пользуюсь! Мечтала выиграть именно красный автомобиль - и у меня это получилось!"

Дочь победителя Ксения: "Покупки в "Е-доставке" делаю каждую неделю, очень удобный сервис!"
Дочь победителя Ксения: "Покупки в "Е-доставке" делаю каждую неделю, очень удобный сервис!"

Еще один красный "Ниссан Жук" отныне принадлежит Вячеславу Шалиме из деревни Старина Минского района, который трудится в транспортной сфере.

Работник транспортной сферы Вячеслав Шалима: "Самый лучший подарок для жены на 8 Марта!"
Работник транспортной сферы Вячеслав Шалима: "Самый лучший подарок для жены на 8 Марта!"

"Повезло в первый раз в жизни! Валерьянку пришлось пить, когда узнал о выигрыше, - в шутку и в серьез признается этот победитель. - Супруга так хотела автомобиль, и тут бах - самый лучший подарок на 8 Марта за всю жизнь! Надо признаться, я, как и многие, не верил, что можно выиграть, а теперь вот сам убедился. И как после этого можно идти в какой-то другой магазин, а не в "Евроопт"? Как только узнали о выигрыше - сразу же туда поехали!"

За руль фиолетового "Ниссан Жук" сядет Павел Грицко, индивидуальный предприниматель из Гродно. Этот покупатель играет практически с начала и уже выигрывал сертификат на 10 рублей и деньги на телефон. Но к возможности выиграть крупный приз относился как-то скептически.

Предприниматель Павел Грицко: "К возможности выиграть крупный приз относился как-то скептически – до этого понедельника, конечно!"
Предприниматель Павел Грицко: "К возможности выиграть крупный приз относился как-то скептически – до этого понедельника, конечно!"

"До понедельника, конечно, - со смехом делает поправку победитель. - Как раз думал, что нужно уже автомобиль поменять, и тут вопрос решился сам собой. Видите, как хорошо играть в "Удачу в придачу!". Так что пробуйте, сыграйте! Если бы я не зарегистрировал свою дисконтную карточку в игре, не выиграл бы и этот автомобиль. За продуктами ходят все, почему бы не попробовать получить такой бонус в придачу?"

Также своих обладателей в 58-м туре нашли 100 очень приятных сумм по 500 рублей каждая. Эти призы победители смогли забрать уже во вторник в гипермаркетах своих областных центров. Согласитесь, накануне 8 Марта такое пополнение бюджета особенно актуально! Давайте познакомимся со счастливчиками.

Во вторник призы получили покупатели, выигравшие по 500 рублей! Накануне 8 Марта очень актуально!
Во вторник призы получили покупатели, выигравшие по 500 рублей! Накануне 8 Марта очень актуально!

"Никогда не верила в чудеса, но сейчас увидела, что они существуют! – делится эмоциями молодая мама в декретном отпуске Мария Зайцева из Минска. - Делала со старшим сыном уроки, когда мне пришло сообщение, что я выиграла 500 рублей. Была безумно удивлена, даже не ожидала такого выигрыша! Три раза пересмотрела, показала мужу, чтобы он проверил, потому что я такую сумму еще никогда не выигрывала. Конечно, я в шоке до сих пор! Как потратить, еще думаю. Накануне 8 Марта планов много!"

Мама в декретном отпуске Мария Зайцева: "Никогда не верила в чудеса, но сейчас увидела, что они существуют!"
Мама в декретном отпуске Мария Зайцева: "Никогда не верила в чудеса, но сейчас увидела, что они существуют!"

Семья Абрамовичей приехала за своим призом в столичный "Е-Сити" из Борисова. "Вчера нам позвонили и сообщили, что мы выиграли 500 рублей, - рассказывает Алла Константиновна, заведующая хозяйством в детском саду. – Повезло, и даже очень! А потратить есть куда – и на себя, и на детей, и на внуков… И на "Удачу в придачу!", конечно! Играем всего месяц, а уже выиграли. Теперь идем на машину и квартиру!"

Работник детского сада Алла Абрамович: "Потратим на себя, детей, внуков… И на покупки в "Евроопт", конечно!"
Работник детского сада Алла Абрамович: "Потратим на себя, детей, внуков… И на покупки в "Евроопт", конечно!"

Уже два года игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" исполняет заветные мечты белорусов! За это время 38 семей стали обладателями столичных апартаментов, по стране колесят 155 автомобилей, 640 счастливчиков отдохнули на лучших курортах мира. А еще более 1 млн 300 тыс. покупателей повезло стать обладателями других ценных призов от "Евроопт". В целом призовой фонд народной игры за два года составил более $14 млн!

И игра продолжается! Каждый месяц "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает 4 квартиры, 12 автомобилей и более 200 тыс. денежных призов. А всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры,156 автомобилей и более 2,5 млн других призов! Все мы регулярно ходим в магазин, так почему бы в придачу к нужным покупкам не получить шанс выиграть машину или квартиру, которые разыгрываются каждую неделю?

Каждый понедельник "Евроопт" разыгрывает шикарные призы: квартиру, автомобили и деньги!
Каждый понедельник "Евроопт" разыгрывает шикарные призы: квартиру, автомобили и деньги!

Покупайте нужные вам продукты и подарки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" - и уже в понедельник игровые коды, начисленные за праздничные покупки, примут участие в розыгрыше призов 59-го тура! На кону 12 марта квартира в элитном районе Минска - по адресу ул. Ильянская, 6, а также три автомобиля "Ниссан Жук" и еще более 50 000 других призов!

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 12 марта!
"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 12 марта!

Присоединяйтесь к игре, делайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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