Сенько: доля штрафов и конфискации в бюджетных поступлениях по линии ГТК не превышает 1,5-2%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля штрафов и конфискации в бюджетных поступлениях по линии ГТК не превышает 1,5-2%. Об этом председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В целях стимулирования предпринимательской деятельности по инициативе ГТК с февраля 2018 года в административном законодательстве отменена конфискация товаров за отдельные правонарушения, введены взыскания в виде предупреждения и другие послабления.

"Бизнес, который собирается честно работать, очень позитивно это оценил. А такого бизнеса у нас в стране основная масса, - подчеркнул глава ведомства. - Процент от штрафов и конфискации не превышает 1,5-2% платежей, которые поступили в бюджет страны. Основное направление - это законопослушный бизнес, который желает работать спокойно и нормально, а если появляются технические ошибки, то есть возможность не быть наказанным за это".

По словам Юрия Сенько, количество административных протоколов по итогам работы полугодия такое же, как и за 6 месяцев 2017 года. "Но работы у судов стало на 2,8 тыс. материалов, которые рассматривались судебными органами, меньше. Мы считаем, это эффект. Мы не загружаем судебные органы рутинной бумажной работой", - отметил председатель ГТК.

По данным ГТК, за первое полугодие 2018 года в республиканский бюджет поступило Br4,6 млрд платежей, контролируемых ГТК. Эта сумма на Br1,1 млрд, или на 33,6%, больше, чем за аналогичный период 2017 года. В долларовом эквиваленте сумма платежей составила около $2,3 млрд, что на $490,1 млн, или на 27%, больше, чем за первое полугодие прошлого года. Работа ведется в условиях роста объемов международной торговли и увеличения товаротранспортных потоков.-0-