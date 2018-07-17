Сенько прокомментировал тему транспортных очередей в пунктах пропуска

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько в эфире телеканала "Беларусь 1" прокомментировал тему периодически возникающих транспортных очередей в пунктах пропуска, сообщает БЕЛТА.
"Не без сбоев бывает и у нас (с белорусской стороны. - Прим. БЕЛТА). Был сбой на прошлой неделе, связанный с национальной автоматизированной системой электронного декларирования товаров. Но чаще бывают сбои у наших коллег по литовскому направлению. С польским неплохо: сегодня даже в пиковые часы у нас небольшие очереди собираются, и они достаточно быстро идут", - рассказал Юрий Сенько.
По его словам, масла в огонь иногда подливают представители СМИ. Например, могут просуммировать все грузовые транспортные средства, которые по периметру страны стоят в очередях, и получается внушительная цифра. "Я с таким же успехом предлагаю посчитать, сколько у нас иногда в гипермаркетах стоит по всей стране покупателей. Это тоже будет впечатляющая цифра, но никто же этого не делает", - отметил председатель ГТК.
Юрий Сенько добавил, что в каждом пункте пропуска есть какие-то нюансы, однако и пограничная, и таможенная службы стараются максимально оперативно реагировать на порой возникающие проблемные моменты.-0-
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