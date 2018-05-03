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Сергей Кленцов составляет генеалогическое древо с помощью рецептов семейной кухни

Общество 03.05.2018 | 17:40
Сергей Кленцов
Сергей Кленцов
XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" Новости сюжета XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі"
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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Кленцов создает генеалогическое древо рода, восстанавливая секреты семейной кухни. Об этом бизнесмен рассказал корреспонденту БЕЛТА, презентуя проект "Наследие малой родины: семейный рецепт" на стенде БЕЛТА на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі".

"Я понял, что в нашей большой семье молодое поколение слишком мало знает о своих дедах и прадедах. Это послужило поводом для создания генеалогического древа, но хотелось сделать это нестандартно", - рассказал об идее проекта Сергей Кленцов.

Работая в ресторанном бизнесе, Сергей собирает рецепты семьи. "В нашей семье все хорошо готовят, застолья всегда проходили интересно, с песнями, с вкусными необычными блюдами. Все рецепты я постарался собрать, их сегодня уже достаточно на издательский проект, который готовится", - рассказал бизнесмен. В книге будут странички 20 представителей рода Анциповичей (по материнской линии Сергея), на каждой будет 1-2 рецепта.

Но останавливаться на этом бизнесмен не намерен. "Я еще не начинал разрабатывать кулинарную тему младшего поколения рода, что тоже представляет немалый интерес", - рассказал собеседник.

Большинство представителей рода Анциповичей проживает на Случчине, самому старшему - 90 лет, а младший появился на свет полгода назад.

Сегодня гости стенда БЕЛТА на выставке "СМІ ў Беларусі" имели возможность продегустировать уху по семейному рецепту. Секрет этого блюда посетители смогли узнать из видеоролика, транслировавшегося во время презентации проекта.-0-

Фото Рамиля Насибулина.

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выставка, еда, СМИ
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