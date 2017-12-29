Сергей Лазарев разыграет ТРЕХКОМНАТНУЮ квартиру и три внедорожника Nissan Qashqai от "Евроопт"! Новогодний розыгрыш в "Е-Сити" уже завтра!

Сергей Лазарев накануне Нового года разыграет в "Е-Сити" квартиру и машины от "Евроопт". А еще порадует поклонников хитами и автографами!

Новый год – это время чудес и волшебства! И завтра в столичном ТРЦ "Е-Сити" состоится розыгрыш 49-го тура игры "Удача в придачу!" , который станет действительно по-новогоднему волшебным! И щедрым на подарки, как сам Дед Мороз! Своих обладателей найдут более 100 тысяч призов! А суперпризы - квартиру и автомобили - в прямом эфире разыграет мегапопулярная звезда современного шоу-бизнеса Сергей Лазарев! И поздравит победителей лично!

А также порадует поклонников своими хитами и автограф-сессией! После розыгрыша посетители "Е-Сити" смогут не только взять автограф у Сергея Лазарева, но и пообщаться со звездой, и, конечно же, сделать селфи с любимым артистом. Такой новогодний подарок сделал всем своим покупательницам "Евроопт"!

Лауреат многочисленных музыкальных премий, финалист "Евровидения" и бессменный ведущий фестиваля "Песня года", без которого невозможно представить себе Новый год. Актер, телеведущий и продюсер. Исполнитель огромного количества суперхитов, среди которых "Это все она", Lucky Stranger, "Так красиво". И просто красавчик! В эту субботу Сергей Лазарев специально прилетит в Беларусь, чтобы принести удачу покупателям торговой сети "Евроопт". И определить, кому же достанется заветная мечта каждого - ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске!

Главный приз – ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира от "Евроопт" в престижном районе Минска! И комплект полезной бытовой техники в придачу!

Кстати, это уже 29-я квартира, которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" . Столичные апартаменты расположены по улице Ильянская, дом 4. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Престижный район, отличные соседи и прекрасный вид из окна! Не хватает только новоселов – и ими можете стать вы! А приятным бонусом к квартире станет набор полезной бытовой техники от "Е-Техно": холодильник, телевизор, варочная поверхность и духовой шкаф Samsung! То, что нужно для комфортного новоселья!

Также в эту субботу Сергей Лазарев разыграет три вместительных и стильных внедорожника Nissan Qashqai. По счету это уже 126-й, 127-й и 128-й автомобили, которые станут принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". Именно на них удачливые покупатели въедут в наступающий 2018-й!

На кону также три надежных красавца - внедорожники Nissan Qashqai!

Среди ценных призов - 550 билетов на двоих на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков", которое состоится 6 января в "Минск-Арене". Лучший подарок для маленьких поклонников веселых пришельцев с планеты Бонитрон!

А еще - 550 билетов на двоих на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков"

Кроме того, в эту субботу покупателей торговой сети ждут 200 крупных денежных сумм по 1 000 рублей каждая. И еще 100 000 денежных призов!

И - крупные денежные призы! А вы уже запаслись игровыми кодами?

Хотите круто изменить свою жизнь к лучшему на Новый год? Тогда успейте сегодня заглянуть в ближайший "Евроопт" или "Бруснічку" либо сделать заказ на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Там вас ждет просто невероятное количество товаров по самым низким ценам! А уже завтра каждый игровой код, полученный за новогодние покупки, испытает удачу в розыгрыше призов!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в новогоднем розыгрыше призов 30 декабря!

Приходите в эту субботу на новогодний розыгрыш в "Е-Сити" на улице Денисовская, 8 – увидеть Сергея Лазарева лично и зарядиться волшебным настроением! Начало - в 13.20! А если не получается, смотрите розыгрыш в режиме реального времени из любой удобной вам точки страны. Прямая трансляция начнется в 13.20 на телеканалах ОНТ и "НТВ-Беларусь", а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by.

Вы чувствуете – с каждой минутой волшебство становится все ближе? А Дед Мороз готовится щедрой рукой раздать чудесные подарки всем-всем-всем?! Более 100 тысяч призов будут разыграны уже завтра! А вы готовы встретиться с удачей под Новый год - запаслись игровыми кодами?