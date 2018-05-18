Серия роликов подготовлена к 100-летию погранслужбы Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный пограничный комитет анонсировал к 100-летнему юбилею погранслужбы Беларуси серию видеороликов социальной направленности. Материалы размещены на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

В главных ролях - реальные пограничники, которые рассказывают о специфике своей службы. Творческая группа через видеоистории контролера пункта пропуска, авиатора и кинолога заставы, командира пограничного катера, военнослужащего пограничного спецназа создала собирательные образы современных стражей белорусской границы.

Съемки проходили на участках сухопутной и речной границ Сморгонской и Гомельской пограничных групп, Национального аэропорта Минск. Во время постановочных съемок были воссозданы реальные условия задержания преступников с применением оружия и спецсредств.

Исторические этапы отражены в имиджевом видеоролике "100 лет пограничной службе". Воссоздание исторических боев происходило на территории военно-исторической экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, расположенной в Станьково Дзержинского района.

Серия социальных видеороликов будет транслироваться в эфире телеканалов, в Национальном аэропорту Минск, общественном транспорте, метрополитене.-0-