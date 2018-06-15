Серийное производство зарядных станций для электромобилей запустят на "Витязе" в 2020 году

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серийное производство зарядных станций для электромобилей в ОАО "Витязь" будет налажено в 2020 году. Это предусмотрено Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

Указом №236 от 13 июня 2018 года в госпрограмму внесены комплексные дополнения. На реализацию проектов программы будет дополнительно направлено более Br50 млн. В нее включены 34 новых проекта, среди которых - создание производств по выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромобилей в ОАО "Витязь". "Реализация проекта уже началась, но полномасштабное серийное производство зарядных станций будет налажено в 2020 году", - сказал Александр Шумилин.

В госпрограмму вошло ОАО "Оршанский инструментальный завод", где будет налажено производство инструментов, которые сейчас в Беларуси не выпускаются. "Такие инструменты ждут и на российском рынке, потому что сейчас их приходится импортировать из-за пределов ЕАЭС", - отметил председатель ГКНТ.

В числе новых проектов госпрограммы и организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (производство аминокислот замкнутого цикла на основе инновационных технологий). Еще один значимый проект - организация производства светодиодных ламп в ОАО "Брестский электроламповый завод".

При включении в госпрограмму в приоритете были проекты V и VI технологических укладов. "Еще один важный критерий - отечественные технологии. Главой государства ставилась задача, чтобы мы максимально задействовали наш научно-технический потенциал и использовали белорусские разработки", - пояснил Александр Шумилин. Планируется, что количество новых высокотехнологичных рабочих мест, создаваемых по госпрограмме инновационного развития, превысит 10 тыс.

В госпрограмму включены также шесть новых мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры. "ГКНТ работает над созданием технопарков - площадок для развития малого и среднего инновационного предпринимательства. В 2017 году мы создали четыре технопарка. Мероприятия по созданию новых объектов инновационной инфраструктуры тоже вошли в госпрограмму", - рассказал председатель ГКНТ.

"В 2017 году прошел II Съезд ученых Беларуси, на котором мы определили стратегию научно-технического, инновационного развития страны на долгосрочную перспективу. Был принят декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Все это нашло отражение в Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. В нее вошли направления, связанные с цифровизацией экономики. Планируется развивать такие сферы, как аддитивные технологии, биотехнологии, робототехника, электротранспорт", - добавил Александр Шумилин.-0-