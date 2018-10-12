Серьезных изменений в правилах приема в вузы в 2019 году не планируется - Карпенко

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования в 2019 году не претерпят серьезных изменений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Министр рассказал, что соответствующий указ подготовлен. Новая редакция правил приема проходит согласование. "Революционных изменений не произойдет. В том, что касается набора, экзаменов, тестов, все останется по-прежнему. Единственное, могут появиться некоторые нюансы, связанные с техническими моментами - не больше", - отметил Игорь Карпенко.

Отвечая на вопрос о степени готовности проекта обновленного Кодекса об образовании, он проинформировал, что документ находится на экспертизе в НЦЗПИ. Состоятся ли парламентские слушания по кодексу, станет ясно после того, как он будет внесен в Палату представителей. "Когда депутаты ознакомятся с законопроектом, можно будет вести разговор и о слушаниях", - пояснил министр.-0-