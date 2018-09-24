Сессия Межгоссовета по гидрометеорологии СНГ пройдет в Минске 17-18 октября

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 30-я сессия Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ пройдет в Минске 17-18 октября. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, сообщает БЕЛТА.

На сессии будет рассмотрено 19 вопросов по основным направлениям деятельности национальных гидрометеорологических служб государств - участников СНГ. Особое внимание будет уделено таким темам, как развитие наземной сети наблюдений, научно-исследовательская и научно-методическая работа, информационные и телекоммуникационные системы, а также организационным вопросам.

Межгосударственный совет по гидрометеорологии СНГ создан 8 февраля 1992 года в соответствии с соглашением о взаимодействии в области гидрометеорологии для решения задач своевременного получения и использования информации о гидрометеорологических процессах. Эти данные необходимы для прогнозирования их возникновения, влияния на окружающую среду, своевременного информирования и предупреждения органов управления и населения, эффективного использования в отраслях экономики и обороны стран СНГ.

Основные направления взаимодействия стран СНГ в области гидрометеорологии - обмен информацией, метеорологическое обеспечение полетов гражданской авиации, приборы и методы измерений, активные воздействия на гидрометеорологические процессы, мониторинг загрязнения окружающей среды, телесвязь и спутниковая информация, штормовое предупреждение о стихийных явлениях и др.-0-