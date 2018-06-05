5 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Бресте 18 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Состоится обсуждение процесса реализации рекомендаций парламентских слушаний "Сближение законодательства Беларуси и России по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства", которые прошли 16 декабря 2017 года в Брянске, - отметили в пресс-службе. - Участники заседания рассмотрят вопрос о сближении законодательств Беларуси и России в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования и ход работы по реализации основных направлений формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства".

К участию в работе сессии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства и постоянных наблюдателей при Парламентском собрании. Впервые в заседании примут участие члены Молодежной палаты Парламентского собрания, решение о создании которой было принято Парламентским собранием на предыдущей сессии в Брянске.

"Депутаты Парламентского собрания вместе с членами Молодежной палаты обсудят основные задачи и приоритетные направления совместной деятельности, направленной на укрепление дружбы и взаимопонимания молодежи Беларуси и России, а также вопросы взаимодействия в области регулирования прав и законных интересов молодежи", - добавили в пресс-службе.-0-