14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на бекаса открывается в Беларуси с 14 июля, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" (БООР) Ольга Дмитриева.

Добывать разрешено животных любого пола и возраста в светлое время суток. Разрешенный способ охоты - ружейный с подхода с охотничьими собаками таких пород, как легавые, спаниели и ретриверы. Разрешено гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью.

"При охоте нередко попадаются и другие представители водно-болотных птиц, но охотиться в июле - начале августа можно только на бекаса, - подчеркнула Ольга Дмитриева. - Несмотря на то, что дупель очень похож на бекаса, он занесен в Красную книгу, и добыча этих птиц строго запрещена законом. Дупель чуть больше бекаса и в отличие от него взлетает молча и летит прямолинейно, бекас взлетает с криком и летит зигзагами. Одно их характерных отличий - яркие белые перья в хвосте у дупеля. Поэтому будьте внимательны и не стреляйте бездумно, иначе придется не только выплатить штраф, но и лишиться права на охоту на несколько лет".

Сезон охоты продлится до 11 августа.-0-