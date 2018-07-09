Сезон охоты на бекаса открывается в Беларуси с 14 июля

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон ружейной охоты на бекаса с охотничьими собаками - легавыми, спаниелями, ретриверами - открывается в Беларуси с 14 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Изначально охотиться в этот период разрешалось на два вида пернатой дичи: бекаса и дупеля. Однако из-за существенного сокращения численности популяции дупель был исключен из перечня охотничьих животных и включен в Красную книгу Беларуси. "Бекас и дупель в летне-осенний период занимают одни и те же места обитания и имеют схожие морфологические и поведенческие признаки. Каждый охотник должен уметь четко различать их. Бекас отличается белым без пестрин брюшком и черно-рыжими крайними рулевыми перьями. У дупеля пестрое брюшко и бока, а также белые три крайние пары рулевых перьев. Следует всегда помнить основное неписаное правило охотника: не уверен - не стреляй", - отметили в Госинспекции.

Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу диких животных, включенных в Красную книгу. В соответствии с ч.2 ст.282 УК нарушитель наказывается штрафом, лишением права охоты, лишением свободы на срок до трех лет. Кроме того, за незаконное изъятие или уничтожение дупеля виновный обязан возместить причиненный окружающей среде вред, размер которого составляет 60 базовых величин (1 БВ - Br24,5).-0-