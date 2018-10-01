Сезон охоты на лося, косулю и оленя начался в Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начался сезон охоты на лося, кабана, косулю, благородного и пятнистого оленей, лань, муфлона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Охотиться разрешено на животных любого пола и возраста: загоном и с собаками - в светлое время суток; из засады, с подхода - в течение суток.

Для лося, благородного и пятнистого оленей, лани, взрослого кабана старше двух лет можно использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. Для косули и молодняка кабана до двух лет - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты, охотничьих собак (каких пород - решает пользователь охотничьих угодий).

Сезон охоты продлится до 31 декабря.-0-