Сформирован реестр кандидатов в независимые директора для избрания в наблюдательные советы ОАО

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомимущество сформировало реестр кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах. Такая информация размещена на сайте Госкомимущества, сообщает БЕЛТА.
В числе включенных в реестр кандидатур 20 - это лица, имеющие значительный опыт руководящей работы в сфере корпоративного управления как в государственном, так и в частном секторе, которые могут быть задействованы в крупных предприятиях промышленности, нефтехимии, строительства.
Остальные кандидаты также имеют опыт работы в области экономики, финансов и права и могут быть привлечены к работе на иных предприятиях.-0-
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