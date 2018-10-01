Школа евразийской интеграции открылась в Москве

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международная школа евразийской интеграции открылась сегодня в Москве в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Тема школы, занятия в которой продлятся до 5 октября, - "Евразийский экономический союз: будущие контуры экономики". Как отметил на открытии обучения председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, представители экспертного сообщества, государственных органов и бизнеса Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России получат из первых рук самую подробную информацию о Евразийском экономическом союзе. На основе приобретенных знаний участники школы разработают и представят в ЕЭК и Российский совет по международным делам свое видение дальнейшего развития евразийской интеграции. Лучшие предложения могут быть использованы в практической работе ЕЭК.

Председатель Коллегии ЕЭК обозначил ключевые темы, которые будут подниматься в ходе занятий. Участники мероприятия получат полноценное представление о ЕАЭС - от истории создания до современного состояния и перспектив развития, а также ознакомятся с возможностями, которые открывает союз для бизнеса, и с результатами интеграции, ставшими уже неотъемлемой частью жизни граждан государств союза. Не обойдут стороной проблемы, с которыми сталкивался союз, существующие риски и угрозы. Особое внимание будет уделено международной деятельности ЕАЭС, роли и месту евразийской интеграции в меняющейся мировой архитектуре.-0-