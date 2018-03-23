Школьники Беларуси могут попробовать себя в роли студентов БГПУ

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся 10-11-х классов педагогической направленности школ-лабораторий учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования с 26 по 30 марта смогут попробовать себя в роли студентов ведущего педагогического университета страны. Такая информация размещена на сайте Белорусского государственного педуниверситета имени М.Танка, сообщает БЕЛТА.

Школьники познакомятся с университетом: для них проведут специально подготовленный информационный тур по факультетам и институтам. Ребята посетят лекции и семинары, побывают в лабораториях, ресурсных центрах, спортивных залах. Их гидами станут студенты-выпускники педагогических классов.

К слову, именно выпускнице педкласса, студентке Института инклюзивного образования БГПУ Дарье Богушевич принадлежит идея проекта. Девушка озвучила ее во время конференции "Педагогические классы: опыт и перспективы", которая проходила в ноябре 2017 года. Дарья пояснила, что и ей, и ее одноклассникам во время обучения в педклассе хотелось узнать больше об особенностях учебного процесса в университете, о студенческой жизни. Инициатива была поддержана руководством вуза. Теперь девушка сама будет студентом-гидом для старшеклассников, которые придут знакомиться с Институтом инклюзивного образования.

Во время проекта школьники могут посетить не только этот институт, но и факультеты дошкольного и начального образования. В перспективе можно будет почувствовать себя студентом любого факультета и института БГПУ.-0-