Школьники из пяти стран приняли участие в заключительном этапе республиканской олимпиады

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники из Беларуси, Литвы, Польши, России и Украины приняли участие в заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам состоялся в Беларуси 26-30 марта. В нем приняли участие почти 1,5 тыс. школьников. Испытания по 17 предметам школьной программы прошли в Витебске (русский язык и литература, обществоведение), Мозыре (белорусский язык и литература, история), Могилеве (география, трудовое обучение), Гомеле (английский, немецкий, французский, испанский, китайский языки), Минске (математика, информатика), Полоцке (физика, астрономия) и Гродно (биология, химия).

На церемониях торжественного закрытия, прошедших в принимающих городах, лучшим были вручены дипломы I, II, III степени, призы от министра образования, иностранных представительств и почетных гостей. Победители и их педагоги будут представлены к поощрению премиями специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Также согласно правилам приема в вузы и средние специальные учебные заведения победители заключительного этапа республиканской олимпиады зачисляются на соответствующие специальности без вступительных испытаний. Кроме того, они представят Беларусь на международных олимпиадах по математике, химии, физике, информатике, биологии, астрономии и астрофизике, географии, а также на Европейской математической олимпиаде для девушек.-0-