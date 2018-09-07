Школьники всех областных центров Беларуси смогут посетить выставку "Вселенная интернета"

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная выставка для школьников "Вселенная интернета", которая открылась 7 сентября в Национальной библиотеке Беларуси, посетит все областные центры страны. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор МТС Владимир Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы стартовали в Минске. Хотим посмотреть, насколько проект будет интересен детям, родителям, педагогам и общественности. В наших планах охватить все областные центры страны. Посетить выставку бесплатно смогут школьники из регионов", - сказал Владимир Карпович.

"Вселенная интернета" - это шесть интерактивных зон. Первая - "Планета Коннектикус" - знакомит юных посетителей с интернетом. Вторая зона посвящена генерированию надежных паролей в сети. Правилам безопасности размещения личной информации в интернете дети научатся у третьего стенда "Спутник Лайфхакер". На "Звезде Иксоид" школьникам расскажут о правилах общения с незнакомыми людьми в Сети, а на "Планете Дэнджариус" - о борьбе с вирусами. В конце ребят ждет итоговый кибертест.

Выставка "Вселенная интернета" является продолжением проекта "Дети в интернете", который реализуется уже более пяти лет. Мероприятие является результатом сотрудничества Министерства образования, компании МТС и ЮНИСЕФ. Выставка приурочена к началу учебного года и нацелена на обучение школьников безопасному поведению в интернете.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке